Google vient d’interdire 150 applications Android dangereuses, alors supprimez-les de votre téléphone

Quel que soit l’appareil que vous utilisez, vous devez être à l’affût des escroqueries. Tout e-mail que vous recevez, tout SMS que quelqu’un vous envoie ou toute application que vous téléchargez peut être dangereux. Nous ne pouvons même pas passer une semaine sans qu’une nouvelle menace n’apparaisse, et cette semaine est une collection de fausses applications Android sur Google Play.

La société de logiciels de cybersécurité Avast a signalé ces dernières semaines une campagne d’escroquerie baptisée UltimaSMS. Selon Avast, 151 applications faisaient partie de la campagne d’escroquerie SMS premium. Ces fausses applications Android se déguisent en outils légitimes, des éditeurs de photos et des filtres d’appareils photo aux jeux et aux scanners de codes QR. Leur intention est d’amener les victimes à s’inscrire à des services SMS coûteux.

Si vous installez une application UltimaSMS, elle vérifiera immédiatement l’emplacement, l’IMEI et le numéro de votre téléphone pour déterminer l’indicatif régional et la langue à utiliser pour l’arnaque. Lorsque vous ouvrez l’application, vous verrez un écran dans votre langue vous demandant de saisir votre numéro de téléphone et/ou votre adresse e-mail.

Une fois que vous avez soumis les informations, l’application vous inscrira à un service SMS premium qui pourrait coûter jusqu’à 40 $ par mois. À ce stade, l’application affichera encore plus d’options d’abonnement ou cessera simplement de fonctionner. Vous serez alors facturé chaque semaine par le service d’arnaque.

Voici pourquoi les gens téléchargent ces fausses applications Android sur Google Play, comme l’explique Avast :

Les applications découvertes ont une structure essentiellement identique, ce qui signifie que la même structure d’application de base est réutilisée plusieurs fois. Ces copies sont déguisées en applications authentiques grâce à des profils d’applications bien construits sur le Play Store. Les profils présentent des photos accrocheuses et des descriptions d’applications attrayantes, ainsi que des moyennes de critiques souvent élevées. Cependant, à y regarder de plus près, ils ont des déclarations de politique de confidentialité génériques et présentent des profils de développeur de base, y compris des adresses e-mail génériques. Ils ont également tendance à recevoir de nombreuses critiques négatives de la part des utilisateurs qui ont correctement identifié les applications comme des arnaques ou qui sont tombées dans le piège.