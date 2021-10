Google vient-il de confirmer le Pixel Fold avec cet article de blog ?

L’événement très attendu Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google aura lieu la semaine prochaine et les nouveaux produits phares seront bientôt publiés. Mais les fans n’attendent pas seulement la nouvelle série Pixel 6. Diverses rumeurs disent que 2021 sera l’année où Google dévoilera son premier téléphone Pixel pliable. Le nom « Pixel Fold » n’est pas officiel, mais c’est ce que nous avons appelé cet appareil toute l’année. Des rumeurs plus récentes indiquaient que Google ne lancerait peut-être pas son appareil pliable de première génération lors du salon Pixel 6, mais qu’il pourrait quand même taquiner le Pixel Fold.

À quelques jours de la conférence de presse de Google, la société a fait une annonce inattendue qui confirme pratiquement le Google Pixel Fold.

L’avenir se dessine

Google s’est associé à Samsung pour lancer une grande campagne marketing pour les nouveaux pliables Samsung Galaxy. Cela inclut les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 que Samsung a dévoilés à la mi-août. Il ne fait aucun doute que ce sont les meilleurs téléphones pliables jamais fabriqués par Samsung. Ils présentent une durabilité améliorée et des prix bien meilleurs. Le Flip 3 coûte autant que l’iPhone 13 Pro de base, et il rivalisera avec le Pixel 6 Pro en termes de coût.

« L’avenir se déroule », nous dit Google dans un article de blog et plusieurs vidéos YouTube. Mais le partenariat Google-Samsung sur les pliables ne s’arrête pas là. Google a créé un site « Unfold With Google » qui fait la promotion des deux nouveaux combinés pliables Samsung, offrant aux acheteurs la possibilité de les acheter.

En quoi tout cela est-il pertinent pour le Pixel Fold ? Eh bien, Google ne se contente pas de répéter les principaux arguments de vente Fold 3 et Flip 3 de Samsung. Il met en évidence toutes les applications Google que vous voudrez peut-être utiliser sur l’un de ces combinés pliables.

Le logiciel Pixel Fold est prêt

L’article de blog de Google s’intitule « Le meilleur de Google disponible sur les pliables Samsung Galaxy ». Cela laisse entendre que Google est sur le point de faire une démonstration de diverses applications optimisées pour les écrans pliables. En fait, c’est ce que Google fait déjà dans cet article de blog.

Google met en avant plusieurs expériences Google sur les combinés pliables. Nous examinons YouTube, YouTube Shorts, Google Duo, Google Workspace et la réalité augmentée dans Google Maps. Il supprime également le nom du magasin Google Play, qui permet aux utilisateurs de téléphones pliables d’accéder à des millions d’applications et de jeux.

La société a créé de courtes vidéos pour présenter ses applications fonctionnant sur les téléphones pliables Samsung. Cet effort marketing massif nous indique que la fonctionnalité clé Pixel Fold est en développement depuis un certain temps. C’est l’expérience logicielle, bien sûr, qui comprend de nombreuses applications Google. Et ces applications Google offriraient la même expérience sur le Pixel Fold, bien sûr.

Cela dit, le partenariat avec Samsung n’est pas si surprenant. Le géant coréen est à la pointe du développement des téléphones pliables. Mais il a désespérément besoin de Google pour jouer le jeu. Depuis les premiers jours du premier Pixel Fold, Samsung s’est associé à Google pour s’assurer qu’Android est optimisé pour fonctionner sur des appareils pliables dotés de plusieurs écrans. Ce partenariat s’est poursuivi et inclut désormais Google qui vend des appareils Fold et Flip.

Maintenant que Google est prêt à aider Samsung à vendre des combinés pliables, il sera intéressant de voir s’il dévoilera également son propre Pixel Fold la semaine prochaine.