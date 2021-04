Google vient peut-être de divulguer un produit inopiné dans un e-mail – .

Google a peut-être accidentellement divulgué un nouveau produit dans un e-mail marketing cette semaine. Comme l’a repéré 9to5Google, un e-mail apparemment inoffensif envoyé aux membres de la liste de diffusion Google Nest présentait des publicités pour un certain nombre de produits, de la gamme Pixel au Nest Hub en passant par les accessoires et les abonnements disponibles sur le Google Store. Dans l’ensemble, un e-mail standard d’une entreprise qui cherche à vendre ses produits, mais si vous regardez de plus près l’image que Google a utilisée pour mettre en évidence ses accessoires, vous remarquerez que ce ne sont pas les Pixel Buds d’origine.

Selon 9to5Google, les écouteurs illustrés dans l’e-mail sont en fait les prochains Pixel Buds A, qui n’ont pas encore été annoncés par Google. Tout comme les Pixel 3a et Pixel 4a avant eux, les Pixel Buds A devraient être plus abordables que leurs homologues phares et seront disponibles dans une nouvelle couleur vert foncé.

C’est une petite image, et tout ce qu’elle nous donne, c’est une vue obscure des Pixel Buds A cachés à l’intérieur du boîtier de chargement, mais 9to5Google a également partagé un certain nombre de détails supplémentaires sur le produit non annoncé la semaine dernière. Leurs sources affirment que les Pixel Buds A seront presque identiques aux Pixel Buds standard, mais comme vous pouvez le voir sur l’image, la palette de couleurs sera un peu plus prononcée sur le nouveau modèle, la couleur des écouteurs s’étendant jusqu’au embouts et apparaissant à l’intérieur du boîtier de charge pour correspondre à l’accessoire.

Pixel Buds A illustré dans un e-mail de Google. Source de l’image: 9to5Google

En plus de la variante de couleur vert forêt illustrée ci-dessus, des sources indiquent qu’il y aura également un modèle entièrement blanc avec des boutons blancs, des embouts d’oreille blancs et un intérieur blanc dans le boîtier de charge. Donner à l’accessoire une palette de couleurs plus cohérente aidera à différencier les options et ouvrira la porte à plus de couleurs à l’avenir. On dit également que les Pixel Buds A disposent des mêmes commandes tactiles pour interagir avec les médias lus sur n’importe quel appareil auquel vous êtes connecté et accéder à Google Assistant. Ceux-ci devraient être inchangés par rapport aux Pixel Buds.

De plus, comme le note 9to5Google, il est possible que Google corresponde aux couleurs des Pixel Buds A avec celles du prochain Pixel 5a, ce qui était le cas pour les Pixel 4a et Pixel Buds 2 «Clearly White» et «Oh So Orange». . Google a sans aucun doute beaucoup de nouveaux produits dans le pipeline – ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne commencent lentement à se répandre ou que Google annonce un événement matériel pour les révéler tous à la fois.

Enfin, en ce qui concerne le prix, le dernier modèle des Pixel Buds se vend à 179 $ sur le Google Store, nous devrions donc probablement nous attendre à un prix plus bas pour les Pixel Buds A. Cela dit, on ne sait pas ce que Google couperait du modèle standard. afin de faire baisser le prix plus bas qu’il ne l’est déjà.

