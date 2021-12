Google vise à évoluer au-delà de Google Glass avec une nouvelle équipe AR et AR OS

C’est difficile à croire, mais cela fait presque neuf ans que le Google Glass original a fait ses débuts en public. Alors que Google les a suivis avec Google Glass 2 début 2020, cette paire s’adressait uniquement aux clients Enterprise. Maintenant, selon une multitude d’offres d’emploi trouvées par 9to5Google, Google est prêt à travailler sur une véritable paire de lunettes de réalité augmentée (AR) de nouvelle génération et un système d’exploitation sur mesure pour les accompagner.

Bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour savoir sur quoi travaille la nouvelle équipe AR de Google, de nombreuses lunettes intelligentes comme Ray-Ban Stories (photo ci-dessus) tentent d’imprégner la bonté technologique dans un facteur de forme de lunettes traditionnel.

La publication de la portée du projet de Google indique que l’entreprise « se concentre sur la mise à disposition de l’informatique immersive à de nombreuses personnes via des appareils mobiles », mais de nombreuses offres d’emploi spécifiques discutent de la création « d’un appareil AR innovant ». Considérant que Google Glass a été le premier véritable appareil AR à être commercialisé – même si son coût le mettait hors de portée de la grande majorité des consommateurs – Google a tout un pedigree à suivre à cet égard, bien que cette liste ne mentionne pas spécifiquement lunettes intelligentes comme facteur de forme cible.

Le développement d’une toute nouvelle plate-forme logicielle pour exécuter l’expérience, connue actuellement sous le nom de système d’exploitation de réalité augmentée, va de pair avec le nouveau matériel. Sur la base du langage utilisé, il s’agira d’un nouveau système d’exploitation basé sur le noyau Linux, probablement similaire à la façon dont Android est actuellement construit, mais ne sera certainement pas simplement une variante d’Android lui-même.

Google dit qu’il travaille sur « le prototypage d’expériences utilisateur utiles et agréables », qui est un langage familier à quiconque a vu une annonce de produit Google dans un avenir récent. La mention de la réalité virtuelle, que Google semble avoir complètement abandonnée, est manifestement absente de cette nouvelle équipe.

L’équipe AR cherche à s’asseoir aux côtés de Nest, Pixel et d’autres équipes matérielles dans la hiérarchie de Google, et Google recrute des postes basés aux États-Unis et sur son site de Kitchener-Waterloo au Canada, qui abritait l’équipe qui a construit North AR Lunettes, que Google a acquises l’année dernière.