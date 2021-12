Google Voice vous permet désormais de choisir les contacts à ignorer

Les utilisateurs de Google Voice bénéficient de nouvelles fonctionnalités qui leur permettront de mieux contrôler leur expérience de transfert d’appels.

Le service a introduit de nouveaux paramètres qui permettent aux utilisateurs de définir des règles personnalisées pour le transfert des appels entrants sur leurs différents appareils, y compris les meilleurs téléphones Android. Désormais, les utilisateurs peuvent sélectionner les contacts et les groupes à transférer vers des numéros liés spécifiques. Google Voice peut également filtrer automatiquement certains contacts.

De plus, si vous ne souhaitez pas parler avec certains contacts, vous pouvez désormais les transférer automatiquement vers la messagerie vocale. Pour personnaliser l’expérience, les utilisateurs de Google Voice peuvent également enregistrer des messages d’accueil personnalisés pour des contacts spécifiques.

Selon Google, les nouveaux paramètres « vous permettent d’acheminer les appels entrants de la manière la plus efficace pour vos flux de travail et votre productivité, y compris des paramètres granulaires pour des contacts spécifiques ».

Pour accéder à ces paramètres, vous devez visiter le site Web de Google Voice car ils ne peuvent pas être modifiés sur l’application mobile. Aller vers Paramètres > Appels où vous trouverez « Renvoi d’appel personnalisé ». À partir de là, vous pouvez créer une nouvelle règle.

Vous devrez d’abord sélectionner les contacts ou les groupes pour lesquels vous souhaitez configurer la nouvelle règle. À partir de là, vous pouvez décider si vous souhaitez que ces contacts soient transférés vers la messagerie vocale ou vers un autre numéro lié. Après avoir créé une règle, vous pouvez revenir aux paramètres d’appel et gérer les règles que vous avez créées au cas où vous souhaiteriez ajouter ou supprimer des contacts d’une règle ou apporter d’autres modifications.

Les nouveaux paramètres devraient rendre Google Voice un peu plus facile à gérer, surtout si vous vivez une double vie.

