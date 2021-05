Google vous demande votre avis sur Wear OS au milieu des rumeurs sur la Pixel Watch

Les utilisateurs de Wear OS reçoivent des sondages sur leurs smartphones pour évaluer à quel point les utilisateurs aiment Wear OS. L’enquête a été repérée par les utilisateurs de Reddit, bien qu’elle ait été reçue par certains ici à Android Central. L’enquête apparaît sous forme de notification sur les meilleurs téléphones Android, permettant aux utilisateurs de la compléter dans l’application Wear OS.

L’enquête pose des questions aux utilisateurs sur leur degré de satisfaction à l’égard de Wear OS. Il existe même des sections de l’enquête où les utilisateurs peuvent commenter ce qu’ils aiment et n’aiment pas sur la plate-forme. Une fois terminé, un lien vers une enquête supplémentaire apparaît, posant des questions plus approfondies sur l’amélioration potentielle de Wear OS. Curieusement, l’une des questions de l’enquête demande: “Quel est le dernier jour de décembre?”

La deuxième enquête se concentre sur les habitudes des montres intelligentes, comme déterminer comment les propriétaires de Wear OS utilisent leurs montres et quelles fonctionnalités les utilisateurs trouvent les plus importantes. Les utilisateurs sont invités à saisir les types d’activités de remise en forme auxquels ils participent et à quelle fréquence.Ils sont également interrogés sur les types d’appareils intelligents qu’ils utilisent à la maison.

Ce n’est pas la première fois cette année que Google publie une enquête sur Wear OS. Les utilisateurs ont déclaré avoir reçu une enquête en haut de l’année, bien qu’il y ait eu quelques problèmes avec le texte sur les téléphones utilisant le mode sombre.

L’enquête arrive environ une semaine avant Google I / O 2021, où Google devrait organiser un atelier sur le développement de Tiles, qui a récemment été ouvert aux développeurs tiers. Nous pouvons également obtenir plus d’informations sur les projets à venir de Google pour la plate-forme.

Les rumeurs concernant une Pixel Watch ont récemment été revigorées après que Google ait acheté Fitbit et en particulier après le dévoilement de rendus présumés. Il est peu probable que la montre soit lancée sur Google I / O, mais elle pourrait faire ses débuts aux côtés du Google Pixel 6 supposé.

On ne sait pas grand-chose sur l’appareil selon la rumeur, mais étant donné l’intérêt de Google pour les habitudes de fitness de l’utilisateur, la montre pourrait être davantage un appareil axé sur le fitness. Et compte tenu du matériel et des logiciels de première partie, elle pourrait devenir l’une des meilleures montres Wear OS à lancer cette année, même si nous devrons voir ce que la rumeur Samsung Galaxy Watch 4 apportera.

L’enquête initiale Wear OS apparaît sur certains smartphones des utilisateurs, mais la seconde est un formulaire en ligne disponible ici. N’oubliez pas que Google a besoin de votre adresse e-mail et pose des questions personnelles telles que l’âge, le sexe et la situation professionnelle.

