Google vous dit à quoi ressemble votre animal de compagnie avec Art Selfie | La technologie

L’application Google est à nouveau virale grâce au fait qu’ils ont ajouté un mode qui vous permet de savoir à quoi ressemble votre chat ou votre chien sur la dernière photo que vous avez prise d’eux. Essayez-le, il n’a pas de déchets.

Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Google Arts & Culture est devenu viral en 2018 pour avoir introduit une fonction qui vous permettait d’utiliser l’appareil photo mobile pour comparer vos selfies avec des portraits célèbres. Eh bien, maintenant, l’application va plus loin en proposant les mêmes outils mais pour les animaux de compagnie.

Après la mise à jour vers la version 9.0.27, l’application Google Arts & Culture sur Android (pas encore disponible sur iOS), vous permet de sélectionner l’option Portraits d’animaux dans la barre inférieure.

Et pour l’utiliser, c’est aussi simple que prenez une photo de votre chat ou, à défaut, utilisez une photo de votre galerie, car cela fonctionne dans les deux sens. Une fois l’image sélectionnée, Google recherche des similitudes parmi des milliers d’œuvres d’art.

Cette nouvelle fonctionnalité, actuellement expérimentale, utilise la technologie de vision par ordinateur de comparer la photo de votre animal de compagnie avec environ 1 000 œuvres d’art historiques que Google a scannées sur ses serveurs.

Il s’agit notamment de vieilles peintures, sculptures et photographies, bien que cela ne se limite pas uniquement aux chiens ou aux chats, au cas où, dans votre cas, l’animal de compagnie sortirait de l’ordinaire. Pet Portraits peut trouver des illustrations représentant des renards, des moutons et diverses créatures à quatre pattes, ainsi que des oiseaux et des poissons.

Comme pour les selfies humains, l’application propose des correspondances classées par pourcentage, afin de verdir de moins en moins les similitudes de votre chaton et de choisir celui que vous aimez le plus lorsque vous partagez l’œuvre avec vos amis.

Les options de similarité peuvent être visualisées sous forme d’images fixes défilantes ou sous forme de diaporama. De plus, vous avez la possibilité de reprendre des photos, de les enregistrer et de les partager. Tout depuis l’application.

Et les deux dernières options génèrent une carte avec votre image et la célèbre œuvre d’art, avec des informations jointes indiquant où se trouve l’œuvre, au cas où un jour vous voudriez faire un voyage avec votre chien au musée de Vienne.