Google vous informera désormais lorsque les résultats de la recherche pourraient ne pas être fiables

Un nouvel ajustement de la recherche Google permettra aux utilisateurs aux États-Unis de savoir quand leurs résultats de recherche seront sujets à des fluctuations, a annoncé la société cette semaine. Désormais, lorsque les utilisateurs effectuent une recherche sur le Web ou sur les meilleurs téléphones Android, ils peuvent recevoir un avertissement indiquant que “les résultats changent rapidement”.

Cela sera appliqué à des sujets tels que les dernières nouvelles, où les faits connus peuvent changer rapidement à mesure que les sources gagnent en compréhension.

Danny Sullivan de Google, un agent de liaison pour la recherche, a expliqué dans un article de blog :

[W]ous avons formé nos systèmes pour détecter lorsqu’un sujet évolue rapidement et qu’un éventail de sources n’a pas encore été pris en compte. Nous afficherons désormais un avis indiquant qu’il peut être préférable de vérifier plus tard lorsque plus d’informations provenant d’un éventail plus large de sources pourraient être disponibles.

S’adressant à Recode à propos de l’exemple spécifique cité dans l’article de blog, Sullivan a déclaré :

Quelqu’un avait fait sortir cette vidéo du rapport de police au Pays de Galles, et elle a fait l’objet d’une petite couverture médiatique. Mais il n’y a toujours pas grand-chose à ce sujet. Mais les gens le recherchent probablement, ils circulent peut-être sur les réseaux sociaux – nous pouvons donc dire que cela commence à avoir une tendance. Et nous pouvons également dire qu’il n’y a pas beaucoup de choses nécessairement géniales qui existent. Et nous pensons aussi que peut-être de nouvelles choses arriveront.

En d’autres termes, Google souhaite que les utilisateurs utilisent la recherche de manière plus réfléchie et contemplative. Avec les théories du complot naissant de résultats de recherche incomplets ou de premiers reportages, c’est une fonctionnalité qui n’aurait pas pu arriver assez tôt.

Plus tôt cette année, Google a déployé une fonctionnalité “à propos de ce résultat”. Cet outil fournit aux utilisateurs plus d’informations sur les sites Web qui apparaissent dans leurs résultats. Tout comme celui-ci, il vise à fournir un contexte supplémentaire et à accroître la confiance des utilisateurs dans les résultats qu’ils obtiennent.

L’avis d’aujourd’hui sera disponible aux États-Unis, bien que Google indique que d’autres pays le recevront au cours des prochains mois.

