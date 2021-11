Google vous permet de protéger votre historique de recherche par mot de passe

Internet a rendu nos vies beaucoup plus connectées qu’auparavant. Malheureusement, cette connectivité a un prix, et pratiquement tout ce que vous faites en ligne peut être suivi, stocké ou partagé.

En fait, l’un des moyens les plus pratiques d’utiliser votre connexion en ligne est également l’un des plus dangereux. Tout ce que vous recherchez sur Google peut être stocké et accessible par les cybercriminels s’ils parviennent à accéder à votre compte Google ou à votre ordinateur local. Heureusement, Google vous a donné un moyen de protéger ces résultats en ajoutant un mot de passe.

Comment ajouter un mot de passe à l’historique de recherche Google

Source de l’image : Google

Google est devenu l’un des moyens les plus utiles pour les gens de trouver des choses en ligne. Non seulement vous pouvez rechercher des produits, mais vous pouvez également trouver les réponses à de nombreuses questions via le moteur de recherche.

L’effet secondaire malheureux de la recherche de tout, cependant, est que Google rassemble ces informations et les stocke pour faciliter la recherche à l’avenir. Bien que cela soit pratique, cela signifie également que vos informations sont regroupées en un seul endroit et facilement accessibles par les mauvais acteurs. Il existe des moyens de supprimer vos recherches, mais par défaut, Google rassemble une tonne d’informations sur les éléments que vous recherchez.

Cependant, ce ne sont pas que des malheurs et des nouvelles sombres, car Google vous a donné un moyen de protéger ces informations. Vous pouvez ajouter un mot de passe à votre historique de recherche Google.

Pour ajouter un mot de passe, vous devrez ouvrir vos paramètres d’activité en vous rendant sur myactivity.google.com.

Ensuite, localisez l’option Contrôles d’activité sur le côté gauche de l’écran.

Sur la page suivante, localisez l’activité Web et des applications et sélectionnez la vignette Gérer l’activité au bas de cette section.

Vous devez maintenant cliquer sur Gérer la vérification de mon activité. Cela vous permettra d’ajouter le mot de passe ou de configurer une authentification à deux facteurs.

Source de l’image : Google

Après avoir ajouté une forme de vérification, vous devrez vérifier votre identité chaque fois que vous essayez d’accéder à cette page. Vous pouvez également visiter ces pages à tout moment pour supprimer vos données d’activité, ou même modifier la quantité de données que Google enregistre ici.