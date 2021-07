Google vous permet désormais de supprimer les 15 dernières minutes de l’historique de recherche (sur iOS)

Luka Mlinar / Autorité Android

TL;DR

Google a annoncé que les utilisateurs d’iOS peuvent désormais supprimer les 15 dernières minutes de leur historique de recherche. La fonctionnalité arrivera sur Android plus tard cette année. C’est le dernier cas d’une fonctionnalité ou d’une application Google arrivant en premier sur iOS.

Google a fait un certain nombre d’annonces lors de son événement I/O 2021 il y a quelques mois, et l’un des plus petits détails était qu’il permettrait aux utilisateurs de smartphones de supprimer de manière transparente les 15 dernières minutes de leur historique de recherche via un bouton dans l’application Google.

Cela fait un moment depuis cette annonce, mais le géant de la recherche a maintenant révélé que cette fonctionnalité est enfin disponible (h/t : XDA-Developers). Malheureusement, cela est limité aux utilisateurs iOS uniquement pour le moment. L’entreprise dit qu’elle arrivera à la version Android de l’application Google “plus tard cette année”.

Il est un peu décevant de voir les utilisateurs d’Apple recevoir à nouveau un peu d’amour pour Google avant les propres plates-formes de la société de Mountain View. Nous avons déjà vu Google lancer d’abord des applications entières comme Gboard et Motion Stills sur iOS. Plus récemment, Google a lancé YouTube Music sur l’Apple Watch plus tôt cette année malgré l’absence de l’application sur sa plate-forme Wear OS actuelle (Google dit que la version Wear OS sera lancée plus tard cette année).

Même dans les cas où une application est disponible sur les deux plateformes, il n’est pas rare de voir la version iOS avoir des fonctionnalités qui manquent sur la version Android. Android Police est allé jusqu’à compiler une liste de certaines des fonctionnalités manquantes les plus importantes.

Il existe probablement plusieurs raisons pour lesquelles Google choisit de lancer d’abord des applications et/ou des fonctionnalités sur les plates-formes d’Apple, telles que moins d’appareils à cibler et plus d’utilisateurs (au moins lorsque l’on compare Watch OS à Wear OS). Mais cela crée toujours une situation étrange lorsque ses propres plates-formes sont laissées de côté. Néanmoins, que pensez-vous de la décision de la firme de lancer d’abord des applications et des fonctionnalités sur les appareils d’Apple ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.