Google vous permettra d’enregistrer des appels avec votre application téléphonique | La technologie

in

Google vous permet d’enregistrer des appels dans son application téléphonique, mais cette fonctionnalité ne semble pas être disponible pour tous les utilisateurs pour le moment.

Il se peut qu’au début l’idée d’enregistrer un appel soit quelque chose de facile à rejeter et, est-ce que ça sert à quoi de faire ça ? La vérité est que, pour beaucoup, en effet, tous les appels passés avec les entreprises sont généralement enregistrés.

La raison de l’enregistrement des conversations se résume à avoir une preuve plausible au cas où cela serait nécessaire. Cet enregistrement sonore sert à enregistrer les accords ou l’accès aux services, voire à rappeler ce qui a été dit.

Dans Android, il existe de nombreuses applications pour enregistrer les appels, mais certaines d’entre elles ne finissent pas bien leur travail ou ne donnent pas assez de confiance pour les utiliser. Peu de terminaux ont cette fonctionnalité en standard.

vous permet désormais d’enregistrer des appels au pixel 4a @xdadevelopers @MishaalRahman @TomMercerAP pic.twitter.com/mBYTmiOKQi – Jay Prakash (@jay__kamat) 7 août 2021

Google n’avait pas bougé d’onglet à cet égard depuis longtemps et il semble que maintenant la décision qu’il a prise soit plus sérieuse. L’application Google phone vous permettra d’enregistrer les appels, même si cela a une astuce.

La nouvelle fonctionnalité a été découverte par un utilisateur de Twitter sur son Google Pixel 4a. Lors d’un appel, il s’est rendu compte qu’il y avait la possibilité d’enregistrer cet appel, en plus du fait que cette fonctionnalité avait ses propres paramètres.

pic.twitter.com/ElPS4kLIqF – Jay Prakash (@jay__kamat) 7 août 2021

Bien sûr, il convient de mentionner que l’utilisateur qui a découvert cela réside en Inde. Et, dans ce pays, la question de l’enregistrement des appels est un peu plus courante que, par exemple, en Espagne. En réalité, de nombreux utilisateurs ont essayé de vérifier si cette option apparaissait sur leurs appareils et la réponse était négative.

Google n’a fait aucun commentaire concernant cette nouvelle fonctionnalité et il serait très intéressant qu’il explique pourquoi certains utilisateurs d’un pays spécifique ont cette possibilité, tandis que d’autres ne l’ont pas.

Pour le moment, il semble que l’application Google Phone puisse enregistrer les appels, mais cela dépend davantage de la région dans laquelle on se trouve. Nous devrons attendre que Google lance un type de déclaration ou que l’application se mette à jour et permette de le faire.