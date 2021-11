Google Wallpapers a habillé les téléphones du monde à hauteur de 500 millions d’installations

Aucun autre concurrent ne s’en approche

Tout le monde aime personnaliser son téléphone, et un élément clé de cela consiste à créer une image d’arrière-plan mémorable. Maintenant, avec Android 12 et Material, vous personnalisez automatiquement le thème de votre téléphone en fonction de votre fond d’écran, il n’est pas étonnant que nous constations une tonne d’intérêt récent. Alors, faut-il s’étonner que l’application Google Wallpapers vienne d’accumuler 500 millions d’installations ?

L’application Fonds d’écran a été lancée en 2016 aux côtés des premiers téléphones Pixel, et les fonctionnalités sont en grande partie les mêmes aujourd’hui qu’à l’époque. En plus des fonctionnalités de base telles que la définition de vos photos personnelles comme arrière-plan, Wallpapers met à disposition des images de Google Earth et d’autres partenaires de Google, toutes organisées en catégories pour une navigation facile.

Si vous êtes le genre de personne qui en a assez de regarder la même image d’arrière-plan, vous pouvez la configurer pour qu’elle affiche chaque jour une image différente d’une catégorie sélectionnée.

Ce dernier membre du club 500M suit d’autres applications Google qui ont franchi le seuil plus tôt cette année, notamment Pay et Lens. Si vous n’avez pas encore celui-ci, consultez-le sur le Play Store.

