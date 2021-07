Google Wear OS est mis à jour pour apporter des améliorations intéressantes

20/07/2021

Ces derniers temps, Google a accordé à Wear OS une attention bien méritée, le les wearables sont de plus en plus demandés par le public mais il semble que le logiciel ne finisse pas de commencer en prestations. À l’approche du lancement de sa nouvelle collaboration logicielle pour montres intelligentes avec Samsung, Google s’est concentré sur les applications. Il a d’abord rendu YouTube Music disponible sur Wear OS et rend désormais les applications plus faciles à trouver et à télécharger.

Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour du Play Store pour les téléphones Android et les montres intelligentes, les utilisateurs verront de nouveaux filtres de recherche et pages de catégories sur les téléphones qui mettent en évidence applications « horloge » ou « cadrans ». Les applications peuvent également être installées à distance.

Pendant, Play Store sur Wear OS fait peau neuve selon la conception Material You de Google. Le but est de simplifier la navigation sur la zone restreinte de l’écran. Par conséquent, Google met des informations importantes sur les cartes pour faciliter la lecture et la sélection. Si vous décidez d’acheter, le Play Store vous demandera également d’ouvrir une page d’achat sur votre téléphone Android ou sur le Web pour finaliser l’achat.

Google a expliqué que les mises à jour seront déployées dans les semaines à venir sur les téléphones et les montres Android exécutant Wear OS version 2.xx ou supérieure.