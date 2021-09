Google Workspace mise sur le travail hybride avec l’acquisition de Playspace

in

Google acquiert Playspace, une plate-forme collaborative pour les réunions virtuelles, le brainstorming et les hangouts. Playspace a confirmé avoir signé un accord définitif pour rejoindre Google Workspace et les nombreux outils qu’il propose sur les meilleurs ordinateurs portables et téléphones Android.

Dans une déclaration fournie à Android Central, un porte-parole de Google a confirmé la dernière décision de l’entreprise :

Nous avons conclu un accord pour acquérir Playspace dans le cadre de Google Workspace. Playspace est dirigé par une équipe talentueuse qui partage notre vision pour fournir des solutions qui soutiennent l’avenir hybride du travail. Nous vous tiendrons au courant lorsque nous aurons plus à partager.

La startup a déclaré avoir lancé un accès en avant-première à quelques équipes en avril en vue du déploiement mondial de Playspace. Cependant, à la fin de l’année dernière, le changement de marque de G Suite en Workspace a ouvert une nouvelle opportunité pour l’entreprise de rejoindre Google.

Playspace explique dans son article de blog :

En cours de route, nous avons appris ce que Javier et l’équipe Workspace mijotaient chez Google. Cela semblait plus qu’excitant : il s’agissait d’une plate-forme largement adoptée, construite sur l’une des piles technologiques les plus avancées au monde, prête et désireuse d’évoluer pour répondre aux besoins de la collaboration à distance… Javier nous a invités à faire partie de leur voyage dans la création de solutions pour l’avenir hybride du travail – et l’opportunité nous a vraiment étourdi.

Playspace est un peu similaire à Google Meet mais avec un accent sur le travail collaboratif. Il comporte une barre latérale gauche contenant trois sections, chacune affichant vos réunions du jour, vos contacts (Personnes) et vos salles. Ce dernier est l’endroit où vous verrez des tableaux blancs, des blocs-notes et de la musique qui permettent à tous les membres du groupe d’écouter la même chanson.

Il dispose également d’un outil Magic Screenshare qui permet à vos collègues d’accéder à votre bureau “pour l’édition et l’annotation collaboratives”. Il existe également une intégration Slack, vous pouvez donc rejoindre rapidement des salles. Les autres fonctionnalités incluent les enregistrements, la diffusion en direct et la possibilité de créer et de rejoindre des salles directement à partir d’événements Google Agenda.

Playspace a annoncé qu’il désactiverait l’accès au service le 9 septembre et effacerait toutes les données. Les utilisateurs actifs doivent s’attendre à recevoir une notification par e-mail concernant l’exportation de leurs données avant ce jour. Pour le moment, on ne sait pas comment Playspace s’intégrera dans les plans de Google pour les applications Workspace comme Google Meet.

L’équipe derrière la plate-forme était responsable du client de messagerie Mailbox sur iOS et Mac.

