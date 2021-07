Google Workspace vs Office 365 : qu’est-ce qui convient le mieux aux étudiants ?

Premier choix pour les étudiants

Office 365 Éducation

De bons outils collaboratifs

Principes de base de Google Workspace for Education

Vous pouvez obtenir un abonnement Office 365 Education gratuitement avec votre adresse e-mail scolaire. Avec cet abonnement, vous avez accès à Word, Excel, PowerPoint et OneDrvie. Vous pouvez collaborer avec les enseignants et les autres étudiants via Teams, OneNote et suivre les messages électroniques et les échéances à venir avec Outlook.

Gratuit chez Microsoft

Avantages

L’accès à huit programmes Office Teams permet une collaboration en temps réel Compatible avec plusieurs appareils

Les inconvénients

Pas autant d’outils de collaboration que les fichiers enregistrés dans l’espace de travail peuvent être vus par les administrateurs

Google Workspace permet une collaboration en temps réel via toutes les applications Google, y compris Docs, Slides et Sheets. Vous pouvez vous réunir virtuellement à l’aide de Meets et synchroniser vos applications Gmail et Google Calendar pour recevoir des rappels de la date d’échéance des devoirs et des réunions planifiées. Vous bénéficiez également d’une tonne de stockage en ligne via Google Drive.

Gratuit chez Google

Avantages

Accès aux outils de collaboration Google Docs, Sheets et Slides Accéder à la messagerie de l’école via Gmail

Les inconvénients

Un partenariat scolaire est requis Les fonctionnalités de collaboration sont maladroites

Avant de choisir Google Workspace ou Office 365, vérifiez d’abord si vous avez déjà un accès gratuit à l’un d’entre eux en tant qu’étudiant via votre école. La plupart des districts scolaires ou des écoles ont un partenariat éducatif avec Google ou Microsoft et étendent certains des services aux étudiants. Il serait judicieux d’installer le programme choisi par l’école sur votre appareil pour qu’il soit compatible avec les mêmes applications et services.

Cependant, si vous souhaitez un compte distinct de celui de l’école, ou si votre école n’offre pas un accès gratuit à ses étudiants, nous vous recommandons d’utiliser Office 365 Education car vous pouvez toujours obtenir un compte en tant qu’étudiant, même si votre école n’a pas de contrat avec eux. Tout ce dont vous avez besoin est une adresse e-mail scolaire valide. Office 365 Éducation vous donne accès à tous les programmes et équipes Office – c’est un outil de collaboration – et est livré avec beaucoup de stockage dans le cloud.

Comparer les deux

Office 365 Student Google Workspace for Education Fundamentals Abonnement annuel 0 $ 0 $ Licence scolaire requise NY Programmes inclus Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Teams, OneDrive Drive, Calendar, Meet, Docs, Sheets, Slides, Classroom, Devoirs, Forms, Sites , Groupes, Admin Application de messagerie Outlook Gmail Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7

Ce que vous devez savoir sur Office 365 Éducation

Avec un abonnement Office 365 Éducation, vous avez accès à huit programmes Office, dont Outlook, Word, Excel et PowerPoint. Vous avez également accès à 12 services Microsoft, tels que OneDrive, SharePoint et Forms. Office 365 vit dans le cloud, il ne prend donc pas d’espace précieux sur votre ordinateur et vous permet d’accéder à tous ses programmes et projets enregistrés de n’importe où et depuis n’importe quel appareil. Connectez-vous simplement à votre portail en ligne et vous avez accès à tout, de Publisher à OneNote.

Les applications peuvent être épinglées sur les smartphones et tablettes Android pour un accès rapide en déplacement, et vous pouvez télécharger chaque programme Office sur votre ordinateur portable ou votre ordinateur pour travailler hors ligne. Cependant, vous devrez vous connecter à votre compte en ligne assez souvent pour que votre abonnement reste actif.

Microsoft Teams est un programme de chat en direct fourni avec votre abonnement Office 365 Éducation qui vous permet de parler avec des personnes de votre groupe d’étude, des enseignants ou d’autres étudiants en temps réel. Tout le monde peut créer des canaux qui reflètent une classe ou un projet spécifique, ou vous pouvez le garder plus confidentiel avec le chat de personne à personne, comme Slack. Depuis Teams, vous pouvez appeler d’autres collaborateurs ou organiser une vidéoconférence avec jusqu’à 50 personnes à la fois. Vous pouvez également partager des documents et leur donner un accès direct afin que tous les membres de votre groupe puissent ajouter, modifier et travailler sur le projet en même temps depuis la fenêtre de visualisation Teams Hub. Au fur et à mesure que les fichiers sont modifiés, toutes les copies, y compris celles enregistrées dans votre OneDrive, sont également mises à jour automatiquement.

Une remarque importante à propos d’Office 365 Éducation : si vous avez accès via votre école, il est possible pour les administrateurs, collaborateurs, enseignants et autres de voir certaines informations personnelles et fichiers enregistrés. Étant donné que les administrateurs définissent les règles pour OneDrive, ils peuvent restreindre la suppression des fichiers et voir les données y être enregistrées. Même si vous créez vous-même un compte Education, Microsoft connectera automatiquement votre compte à celui de votre école si jamais un compte devient disponible. Pour cette raison, nous vous recommandons de ne pas utiliser ce programme pour un usage personnel. Vous pouvez cependant acheter un compte personnel Office 365 à utiliser séparément de votre compte scolaire pour garder les fichiers et documents personnels privés. Cet abonnement vous coûtera environ 70 $ par an.

Tout sur les principes de base de Google Workspace for Education

Google Workspace était autrefois connu sous le nom de G Suite. Google Workspace for Education Fundamentals est fourni avec une quantité impressionnante d’outils de collaboration avec Meets et Classroom. Chacun permet une communication en temps réel et la création de projets avec plusieurs personnes d’une manière facile à utiliser. Par exemple, vous pouvez discuter ou organiser des vidéoconférences à l’aide de Meets pour aider tout le monde à être sur la même longueur d’onde. De plus, Google Meets enregistre les réunions et les enregistre sur votre Drive pour être référencés plus tard ou partagés avec les absents. Cependant, il s’agit d’un avantage temporaire pour les comptes gratuits jusqu’en janvier 2022. Après cela, vous devrez acheter ou avoir accès aux deux programmes d’éducation Google de plus haut niveau pour continuer à utiliser cette fonctionnalité.

Classroom est un autre outil de collaboration disponible pour les utilisateurs de Google Workspace. Classroom est géré par des enseignants individuels pour créer un espace pour l’attribution des devoirs, l’envoi de rappels, la collecte et la notation des projets terminés, et la transmission de documents virtuels et d’autres supports d’étude. Les enseignants peuvent également attribuer des projets de groupe et créer des groupes d’étude dans Classroom pour favoriser la collaboration.

Google Workspace vous permet de partager des fichiers enregistrés dans Drive avec d’autres personnes et de les consulter et de les modifier en temps réel. Cela se fait en créant un lien et en le partageant. Vous pouvez voir quand d’autres se trouvent dans les mêmes fichiers que vous et observer les modifications apportées. Cependant, c’est un peu maladroit, et nous avons remarqué qu’il y a un léger retard, il est donc possible que plusieurs modifications puissent s’imbriquer et causer une certaine confusion. Cependant, Google garde une trace des modifications et ne les rendra pas permanentes sans votre consentement.

Les programmes bureautiques de Google Workspace, tels que Docs et Sheets, fonctionnent de la même manière que les programmes Microsoft Office avec la plupart des fonctionnalités et des outils situés aux mêmes endroits, et il utilise certains des mêmes raccourcis dans le programme. Vous pouvez également ouvrir et afficher des documents Office, des feuilles de calcul et des diaporamas dans Workspace, bien que vous deviez les convertir au format Google pour les modifier. Cela peut modifier certaines des polices et le formatage des projets et nécessiter un peu plus de travail de correction de votre part. De plus, nous avons remarqué que certains outils et fonctions ne fonctionnent pas de la même manière ou ne sont pas disponibles du tout dans Workspace. Par exemple, certaines des fonctions de macro dans Excel ne sont pas disponibles dans Google Sheets, il est donc plus difficile de produire les mêmes résultats.

Le plus gros problème avec l’utilisation de Google Workspace for Education Fundamentals est que les étudiants ne peuvent pas avoir de compte à moins que leur école ne dispose d’un abonnement. Même les enseignants ne peuvent pas s’inscrire ni utiliser aucun des outils tant que l’école n’a pas créé un partenariat avec Google.

Google Workspace propose quatre programmes éducatifs, l’un étant proposé gratuitement aux écoles, à leurs enseignants et à leurs élèves. Avec ce programme intégré à l’école, les enseignants peuvent configurer des salles de classe individuelles, donner accès à Workspace à leurs élèves à l’aide d’une adresse e-mail scolaire et créer un environnement pour une collaboration et un apprentissage efficaces. Les étudiants sont invités à avoir un compte Google One personnel pour accéder à Google Drive et aux programmes Office. Cependant, les comptes personnels ne peuvent pas être utilisés pour accéder à Google Workspace for Education Fundamentals.

Compatibilité d’Office 365 et de Google Workspace

Étant donné qu’Office 365 et Google Workspace sont tous deux basés sur le cloud, vous pouvez y accéder depuis à peu près n’importe quel appareil, y compris les Mac. Le simple fait de vous connecter à votre compte via un navigateur Web vous donne accès à tous vos programmes, fichiers et applications. Office 365 et Workspace ont tous deux des applications que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable pour accéder et modifier des fichiers spécifiques, bien que vous ayez besoin d’une application individuelle pour chaque programme. Cependant, l’installation de l’application Google Drive ou OneDrive vous permet d’accéder à n’importe quel fichier enregistré créé avec ses programmes compatibles avec certaines fonctionnalités d’édition et de partage de base.

Si vous ou votre école possédez un Chromebook, vous verrez un accès facile à Workspace et à d’autres programmes Google cloud déjà installés sur l’écran d’accueil. Cependant, si vous êtes un utilisateur 365, vous pouvez toujours vous connecter à votre compte en ligne et utiliser ses programmes à partir d’un Chromebook à l’aide d’un navigateur Internet, comme vous le faites à partir d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur.

Google Workspace et Office 365 ont tous deux des moyens d’accéder aux programmes hors ligne. Pour les utilisateurs de Workspace, indiquez simplement que vous souhaitez qu’un fichier spécifique soit disponible hors connexion à partir d’un programme Google. Une fois que l’appareil que vous utilisez se connecte à Internet, les modifications apportées au fichier seront mises à jour dans le programme cloud.

Pour utiliser Office 365 hors connexion, vous devez télécharger les programmes Office sur un ordinateur portable ou un ordinateur compatible exécutant Windows. Vous avez la possibilité d’installer les programmes Office localement lors de votre premier abonnement, mais vous pouvez les télécharger à tout moment pendant votre abonnement actif. Vous devez vous connecter au programme basé sur le cloud au moins tous les 30 jours pour que votre abonnement Office 365 en ligne reste actif et synchronise les modifications apportées hors ligne. Microsoft vous demandera de le faire pour que vous n’ayez pas à vous en souvenir vous-même.

Conclusion : nos dernières réflexions

Lorsque vous choisissez entre Google Workspace for Education Fundamentals ou Office 365 Education, commencez par déterminer celui que votre établissement utilise. C’est aussi simple que de demander à un enseignant ou de parler à quelqu’un des services aux étudiants. L’utilisation du même programme vous assurera d’être sur la même longueur d’onde que vos enseignants et d’avoir accès aux mêmes outils de collaboration qu’ils utilisent.

Si vous n’avez pas besoin d’utiliser un certain programme pour collaborer avec votre professeur ou vos camarades de classe, cela dépend généralement de vos préférences personnelles. Vous pouvez utiliser l’un sur l’autre ou même mélanger et assortir les programmes de chaque package. Étant donné que Google Workspace et Office 365 sont tous deux basés sur le cloud, vous pouvez facilement basculer entre eux sans avoir à vous soucier de l’espace disque.

La seule raison pour laquelle Office 365 Education reçoit un coup de pouce supplémentaire de notre part – et nous aimons utiliser Google et ses programmes – est que vous pouvez télécharger ce programme gratuitement tant que vous ou votre enfant êtes un étudiant avec une adresse e-mail scolaire active et vérifiable. Ainsi, même si votre école n’a pas de contrat avec Microsoft pour utiliser ses programmes d’enseignement, les étudiants peuvent toujours utiliser le programme sans frais pour eux.

D’un autre côté, Google Workspace for Education Fundamentals n’est disponible que si votre établissement a passé un contrat avec Google pour utiliser son programme éducatif. Si votre établissement n’utilise pas Workspace, vous pouvez toujours accéder à un compte Google One individuel et gratuit pour terminer vos devoirs. Vous n’aurez tout simplement pas accès aux outils de collaboration disponibles via Google Workspace for Education Fundamentals.

Notre choix

Office 365 Éducation

Des outils gratuits pour la réussite scolaire

Les étudiants obtiennent un compte 365 Office Education gratuit avec accès aux programmes Office et aux applications Microsoft, y compris Teams et OneDrive.

Collaboration en temps réel

Principes de base de Google Workspace for Education

Collaborez avec les enseignants et les groupes d’étude en temps réel

Google Workspace est la meilleure option pour collaborer avec les enseignants et les élèves en temps réel via des applications telles que Meets et Google Drive.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.