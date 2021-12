Google Year in Search : IPL, CoWIN et Neeraj Chopra, principales tendances en Inde en 2021

Dans la liste globale des tendances, le géant de la technologie a déclaré que le jeu Battle Royale Garena Free Fire était la seule requête de jeu. (Image : .)

Recherche Google en Inde 2021 : Alors que l’année touche à sa fin, le géant des moteurs de recherche Google a partagé son rapport 2021 Year in Search pour montrer ce que les Indiens ont le plus recherché cette année. En tête de liste se trouve bien sûr le seul véritable amour de l’Inde : le cricket. « Indian Premier League » et « ICC T20 World Cup » ont été les requêtes les plus recherchées sur Google en Inde cette année.

De plus, en raison de la campagne massive de vaccination en cours, « CoWIN » et « Covid Vaccine » figuraient en tête de liste des recherches, a déclaré Google. Dans la liste globale des tendances, le géant de la technologie a déclaré que le jeu Battle Royale Garena Free Fire était la seule requête de jeu. Il est important de noter ici que la liste de Google ne correspond pas directement à la plupart des requêtes recherchées, mais plutôt aux requêtes qui connaissent une augmentation soutenue du trafic au cours de l’année considérée par rapport à l’année précédente.

Les requêtes les plus populaires sur Google en 2021

Les cinq premières places pour les recherches en Inde cette année ont été occupées par « Indian Premier League », « CoWIN », « ICC T20 World Cup », « Euro Cup » ainsi que « Tokyo Olympics », a déclaré Google, avec des recherches liées à COVID -19 hôpitaux et vaccins se classent également en tête. Dans les recherches « à proximité », les « bouteilles d’oxygène » et les « tomodensitogrammes » ont connu une augmentation. Les requêtes concernant la livraison de nourriture, les services tiffin ainsi que les restaurants à emporter ont également augmenté sur la plate-forme de recherche.

Requêtes Google 2021 : recherches « Comment faire » et « Qu’est-ce que c’est » tendance

Les requêtes liées au COVID-19 dominaient largement les catégories « Comment faire » et « Qu’est-ce que » des recherches Google, les personnes recherchant activement comment s’inscrire pour se faire vacciner contre le COVID-19, comment télécharger le certificat de vaccin et comment augmenter leur niveau d’oxygène. Il s’agissait des trois principales recherches « Comment faire » dans le pays. En dehors de cela, qu’est-ce que Black Fungus et qu’est-ce que le remdesivir étaient les principales recherches « Qu’est-ce que » que l’Inde a vues. Cependant, la catégorie « Qu’est-ce que c’est » a également vu ce que sont les talibans et quel est le factoriel de cent étant parmi les principales requêtes.

Célébrités les plus tendances en Inde 2021

Neeraj Chopra, tout comme il l’a fait lors de l’épreuve de javelot des Jeux olympiques de Tokyo, a décroché la première place en tant que personnalité la plus tendance sur Google en Inde cette année. Après Chopra était Aryan Khan, le fils de l’acteur de Bollywood Shah Rukh Khan, pour avoir été impliqué dans une affaire de drogue présumée. En dehors de cela, le magnat de la technologie Elon Musk et des célébrités comme Vicky Kaushal, Shehnaaz Gill et Raj Kundra ont également pris une place dans la liste.

Films tendance sur Google 2021

Comme c’est souvent le cas pour Twitter, c’est le cinéma régional qui a surpassé toutes les autres industries cinématographiques. Le film tamoul Jai Bhim a décroché la première place des films tendance en Inde cette année, suivis par Shershaah, Radhe et Bell Bottom de Bollywood. Cependant, les films hollywoodiens ont également réussi à attirer l’attention, avec Godzilla vs Kong et Eternals figurant également dans la liste.

Autres tendances en Inde en 2021

Alors que « Champignons Enoki », « Modak » et « Cookies » figuraient parmi les recettes les plus recherchées dans le pays au cours de l’année, avec « Kada » – le remède à la maison qui renforce l’immunité, « Tokyo Olympics » et « Copa America » accompagne d’autres Les principales requêtes liées au cricket pour dominer les sports tendance en 2021. Les Jeux olympiques de Tokyo ont également dominé la section « événements d’actualités » cette année, avec « Black Fungus », « Afghanistan News », « Élections au Bengale occidental » et « Cyclone Tauktae ».

