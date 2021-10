Goop vient de sortir un nouveau vibromasseur – voici tout ce que vous devez savoir

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Juste au moment où nous pensions que notre dimanche matin ne pouvait pas s’améliorer, Goop sort un nouveau vibromasseur !

S’appuyant sur le succès commercial du premier vibromasseur de la marque, qui a attiré de nombreuses célébrités depuis son lancement en février, Goop a créé le vibromasseur point G auto-chauffant Ultraplush pour aider les femmes du monde entier à explorer leur intérieur.

En plus de ressembler à une œuvre d’art que vous n’avez pas à cacher dans votre table de chevet, le nouveau vibrateur offre une extrémité insérable parfaitement incurvée pour maximiser le plaisir, dix réglages de vibration, ainsi qu’une fonction d’auto-échauffement qui aide à la relaxation musculaire et au sang. couler. Qui d’autre a la mâchoire sur le sol ? À la manière de Goop, il est fait de silicone résistant à l’eau et sans danger pour le corps, vous pouvez donc l’utiliser pour jouer dans la douche et le bain.