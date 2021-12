Gooty Church of India déclarée plus grande église du monde

Bible Mission Gooty Church est maintenant la plus grande église du monde selon le World Book of Records, Londres. Ceci est situé dans le district d’Anantpur de l’Andhra Pradesh. Le lieu a été créé le 31 janvier 1938. Il a été formé par le pasteur Rev. B Adbutha Kumar et 30 autres membres. Elle a été constituée le 26 juin 1992. Ses antennes sont réparties dans les différentes régions de l’Etat d’Andhra Pradesh.

L’église est située sur un vaste terrain de 61 acres à la beauté pittoresque et à l’atmosphère sereine. L’église a le potentiel d’accueillir 60 000 personnes. L’apparence des églises indiennes a évolué au cours de la période. L’architecture de l’église est brillante et a inclus de nombreux éléments de construction qui comprennent 225 piliers de 14 pieds de hauteur. C’est la forme classique de l’architecture. C’est le lieu de dévotion des pèlerins.

L’église a été construite en tant que projet autonome en Inde. C’était le moment d’honneur et de grâce pour l’Église. L’église a aidé de nombreuses personnes défavorisées et a également éduqué les enfants pour un avenir meilleur. Il a éclairé de nombreuses personnes et accueille tous les croyants.

