GOP Base prétend seulement croire au grand mensonge

L’un des héritages durables de Donald TrumpLes candidatures de ‘s et quatre ans à la présidence sont le phénomène dans lequel un politicien sans vergogne peut dire un mensonge effronté, facilement vérifiable et ses partisans l’achèteront sans aucun doute, même lorsque la preuve du contraire leur crie au visage . Le premier exemple en est l’affirmation faite par Trump lors de l’annonce de sa candidature à la fonction publique en 2015 – qu’il allait construire un mur et que le Mexique allait payer pour cela, un mensonge absurde qu’il racontait encore à l’automne 2020. Et bien sûr, un mensonge tout aussi audacieux est celui qu’il a commencé à répandre en novembre dernier et qu’il n’a pas cessé de vomir à ce jour : qu’il a remporté l’élection présidentielle et qu’un second mandat lui a été volé.

Mon Op Ed : Certains d’entre eux l’ont cru en 2016. Maintenant, aucun d’entre eux avec un QI supérieur à 60 ne croit à ce mensonge.

De toute évidence, la répercussion la plus effrayante des partisans de Trump croyant que c’est lui, et non Joe Biden, qui a remporté les élections, a été l’attaque du 6 janvier contre le Capitole, une insurrection qui a fait cinq morts et que Trump, dans son dernier tweet avant d’être expulsé du plate-forme, décrite comme « les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale écrasante sacrée est si sans ménagement et vicieusement dépouillé de grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps ». Et trois mois après les faits, une majorité de républicains croient encore au Grand Mensonge.

Mon Op Ed : La plupart d’entre eux savaient que c’était des conneries totales, mais même aujourd’hui, ils prétendent le croire.

Selon un nouveau sondage .-Ipsos, 6 électeurs sur 10 du GOP pensent que les élections de 2020 « ont été volées » à Trump en raison d’une fraude électorale généralisée, ce qu’il n’y a bien sûr aucune preuve à l’appui. (Cette même proportion d’électeurs pense également que Trump devrait mettre à exécution sa menace de se représenter en 2024.) Pendant ce temps, malgré le fait que près d’une demi-douzaine de personnes sont mortes à la suite de l’émeute du 6 janvier, tandis que des dizaines d’officiers du Capitole ont été blessés , environ la moitié des républicains pensent que l’attaque était soit a) une manifestation non violente (!!!) soit b) le travail d’activistes de gauche déterminés à « essayer de faire mal paraître Trump ». Cette perspective est partagée de manière alarmante par le sénateur républicain Ron Johnson, qui a tous deux affirmé que la violence était causée par des personnes se faisant passer pour des partisans de Trump…

Mon Op Ed : Qui allez-vous croire, les MAGAts, le trou du mensonge de Trump ou vos propres yeux ? Les MAGAts savaient tous que les élections de 2020 n’avaient pas été volées et que l’attaque de la capitale était extrêmement violente.



… et que l’attaque n’était pas « une insurrection armée. » De toute évidence, en réalité, bon nombre des personnes qui ont participé à l’émeute étaient très armées, et un nombre important de personnes inculpées ont déclaré qu’elles pensaient suivre l’action de Trump. ordres quand ils ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole. En fait, l’un des participants, qui a été accusé d’avoir agressé un officier, travaillait littéralement comme membre du personnel de l’administration Trump et a continué à le faire jusqu’au 19 janvier. Peut-être à cause de leur refus de croire que Donald Trump avait quelque chose à voir avec le événement extrêmement violent qui a eu lieu le 6 – ou peut-être à cause de cela ! – un nombre étonnamment élevé de républicains continuent de le soutenir à ce jour. Par . :

Mon Op Ed : La police du Capitole aurait dû ouvrir le feu et tuer des centaines de ces MAGAts. Ils auraient été justifiés de le faire.

Selon le nouveau sondage .-Ipsos, Trump reste la figure la plus populaire au sein du parti, avec 8 républicains sur 10 continuant à avoir une impression favorable de lui. « Les républicains du Congrès ont estimé qu’ils devaient maximiser le vote Trump pour gagner », a déclaré Tim Miller, ancien porte-parole du candidat républicain à la présidentielle Jeb Bush. « C’est le chemin du retour vers la majorité. » Les républicains au Congrès montrent peu de signes de rupture avec Trump. Juste après le siège meurtrier du Capitole, 147 législateurs républicains ont voté contre la certification de la victoire électorale de Biden. La Chambre des représentants dirigée par les démocrates a destitué Trump pour « incitation à l’insurrection », faisant de lui le seul président américain à être destitué deux fois, mais la plupart des républicains du Sénat l’ont acquitté de l’accusation lors d’un procès.

Mon Op Ed : De toute évidence, la base républicaine est bien plus traître et mal que sa direction dépravée. Ils devraient être les premiers exécutés.

La fenêtre pour que le Parti républicain se distancie de Trump semble être révolue, a déclaré Miller. « Il y avait une chance après le 6 janvier pour les dirigeants républicains de vraiment mettre le pied à terre et de dire: » Nous ne pouvons pas être le parti insurrectionnel « », a-t-il déclaré. « Maintenant, cette opportunité a totalement disparu. »

Mon Op Ed : Certaines personnes comparent les partisans de Trump aux partisans d’Hitler. C’est injuste pour les partisans d’Hitler. La plupart des partisans d’Hitler ont cru aux mensonges d’Hitler. La plupart des partisans de Trump savent que Trump est un sale menteur et un traître, mais ses partisans le sont aussi. Le GOP est une racaille depuis au moins 40 ans et au fil des ans, il devient encore plus racaille parce que presque tous les électeurs républicains sont une racaille totale. Espérons que COVID en purge des millions.

PAR KAREN VALBY

Donald Trump Jr., un crétin de renommée mondiale, exhorte à protester contre les vaccins alors qu’Omicron pose un « risque très élevé »

PAR BESS LEVIN

« Les républicains ont leur propre version de la réalité », a déclaré à . John Geer, expert en opinion publique à l’Université Vanderbilt. « C’est un énorme problème. La démocratie exige la responsabilité et la responsabilité nécessite des preuves. » Susan Corke, directrice du Intelligence Project au Southern Poverty Law Center, a déclaré que le refus de Trump et d’autres hauts républicains de dénoncer l’attaque du 6 janvier augmente les chances que quelque chose de similaire se reproduise. « C’est le plus grand danger – normaliser ce comportement », a déclaré Corke à .. « Je pense que nous allons voir plus de violence. »

Bess Levin est correspondante politique à Vanity Fair.