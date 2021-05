GOP “ Gun Fetishist ” causant la mort continue ⋆ .

Le ReidOut de mercredi soir, l’animatrice de MSNBC, Joy Reid, a continué à promouvoir une politique de contrôle des armes de gauche, utilisant des adjectifs et une rhétorique dénués de sens pour attaquer les sénateurs républicains. Cette fois, elle a décrit les sénateurs Ted Cruz (TX), John Kennedy (LA) et la membre du Congrès Marjorie Taylor Greene (GA) comme «anti-démocratiques», «fétichistes du deuxième amendement».

Reid a commencé sa discussion par une brève description de la récente fusillade de masse à San Jose. Elle a immédiatement utilisé une rhétorique libérale typique lorsqu’elle a décrit la violence armée comme une «épidémie horrible qui se poursuit sans aucun signe d’arrêt ou de ralentissement». Elle a rapidement blâmé les républicains fétichistes des armes à feu dans des États comme le Texas pour le manque de changement.

Peignant une image inexacte d’un récent projet de loi du Texas mettant fin à l’obligation pour les résidents du Texas d’obtenir une licence pour porter des armes de poing, Reid a déclaré à son auditoire que ce projet de loi permettait à quiconque dans la rue de se promener avec une arme de poing sans licence et a affirmé que c’était un autre exemple. de «l’obsession des républicains de pousser plus d’armes entre les mains d’un plus grand nombre d’Américains, y compris les mains de tireurs de masse».

En réalité, la version finale du projet de loi comprend un amendement qui élargit la liste des personnes interdites de transport pour inclure les personnes qui ont été reconnues coupables de certains délits de classe A et B au cours des 5 dernières années. Ces délits comprennent les crimes de voies de fait causant des blessures corporelles, une conduite mortelle ou des menaces terroristes. Une description détaillée de cette disposition peut être trouvée dans la section 22 du projet de loi de la Chambre 1927. Il semble que les médias libéraux n’ont pas étudié les détails de cet amendement et se sont plutôt concentrés sur l’utilisation de la peur trompeuse pour faire avancer leurs causes.

Plus précisément, elle a déclaré que la récente vidéo du sénateur John Kennedy pour la National Rifle Association était stupide et ne faisait rien d’autre que promouvoir les armes à feu et une mauvaise orthographe. Malgré son affirmation selon laquelle elle n’a pas été déclenchée par la vidéo elle-même, Reid a proclamé qu’elle avait été «déclenchée par la mort continuelle dont nous savons qu’elle arrive à cause de personnes comme vous et vos amis qui poussent des lois qui permettent à tout idiot non formé de sortir de la rue. avec une arme de poing sans licence qu’ils ne savent peut-être même pas comment utiliser correctement, et espérons simplement et prions pour ne pas tuer un groupe de personnes avec.

D’une manière typique de gauche, Reid a qualifié les républicains de cinglés anti-démocratiques et a fini par déclarer que leur «fétiche» était le pire. Cependant, qu’est-ce qui est antidémocratique dans la promotion du droit individuel de détenir et de porter des armes qui figure dans la Constitution? Pour Reid et les médias libéraux, tout ce qui ne soutient pas leur programme et leurs récits est «antidémocratique».

