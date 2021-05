GOP ne peut pas avancer sans Trump ⋆ .

Il fut un temps où le sénateur Lindsey Graham était aussi virulent une critique de Donald Trump comme tout fonctionnaire républicain. Pendant la période qui a précédé les élections de 2016, Graham a qualifié l’éventuel et maintenant ancien président de «cinglé» (entre autres), mais maintenant son ton est complètement différent. En fait, Graham considère maintenant l’ancien président Trump comme un élément essentiel de la croissance future au sein du parti républicain.

À la fin d’une apparition sur Hannity de Fox News, animatrice Sean Hannity a parlé d’un certain nombre de futurs républicains afro-américains dans le contexte de l’avenir de la croissance du GOP et de la reprise de la majorité du Sénat ou de la chambre de la Chambre dans le Capitole des États-Unis, et en notant comment, à son avis, le parti veut être le parti des élites côtières. »

«Pouvons-nous avancer sans le président Trump? La réponse est non », a répondu Graham. Il a ensuite évoqué le paria politique actuel au sein du Republican House Caucus, en disant: «J’ai toujours aimé Liz Cheney mais elle a décidé que le Parti républicain ne pouvait pas grandir avec le président Trump. J’ai déterminé que nous ne pouvons pas grandir sans lui.

La représentante Cheney occupe actuellement le rôle de présidente de la conférence, ce qui en fait le troisième membre des républicains de la Chambre, mais il semble, selon de nombreux rapports, que ce titre lui sera bientôt retiré en raison d’une horrible guerre civile du GOP qui oppose Cheney. , et une poignée de ses partisans, contre Trump et son groupe de membres du Congrès qui comptent sur, ou craignent, son influence politique au sein du GOP et, bien sûr, sa base de partisans.

L’enjeu est bien sûr les fausses déclarations de Trump sur une élection «volée» et l’insistance de Cheney pour que ses compatriotes républicains non seulement dénoncent son «gros mensonge», mais qu’ils se distancient en tant que parti des mensonges continus de Trump.

La condamnation par Graham de Cheney et le soutien de Trump sont très différents d’un discours qu’il a prononcé au Sénat lors du deuxième procès historique de destitution de Trump dans lequel il a déclaré «Je suis absent» concernant sa relation avec Trump. Peu de temps après, une vidéo est apparue dans laquelle des partisans de Trump se sont fait crier dessus dans un aéroport, et peu de temps après, Graham a changé d’avis (à nouveau) et, comme le clip ci-dessus l’illustre parfaitement, il est de nouveau d’accord avec Trump.

Regardez ci-dessus via Fox News.

