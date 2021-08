GOP Sens. Johnson, Paul suggèrent que le HHS bloque l’origine de COVID et exigent des documents non caviardés

in

Le sénateur Ron Johnson et le sénateur Rand Paul accusent le HHS de faire obstacle à l’origine du coronavirus et ont envoyé plusieurs lettres demandant des documents.

Jeudi, Johnson a envoyé une lettre à Becerra faisant suite à une lettre précédente de juin demandant des e-mails entre des responsables de la santé et des scientifiques liés à un laboratoire de Wuhan qui a reçu un financement de recherche américain.

Johnson a déclaré à Fox News que le gouvernement américain avait fourni 200 pages de documents, mais les expurgations ont rendu impossible la collecte du contexte approprié.

“Ils n’ont pas l’impression de devoir être honnêtes avec le Congrès et transparents avec le public américain”, a déclaré Johnson à Fox News. “Ils publient des informations si complètement expurgées que vous ne pouvez vraiment pas les utiliser pour une surveillance légitime.”

Dans la lettre du 19 août, Johnson demande à Becerra des documents non expurgés du responsable de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Ping Chen, concernant son rapport sur une visite à l’Institut de virologie de Wuhan.

“Sur la base d’autres documents en notre possession, y compris un câble du département d’État du 19 janvier 2018 concernant les problèmes de sécurité au WIV, nous craignons que le HHS ait expurgé des informations importantes potentiellement liées à ces problèmes de sécurité”, indique la lettre.

La lettre indique que, sur la base de certaines correspondances d’avril 2020 qui ont été rendues publiques, “il semble que le rapport de novembre 2017 de Chen ait partiellement servi de base au câble de janvier 2018 qui soulevait des problèmes de sécurité concernant le laboratoire de Wuhan”.

La lettre continue : “Cependant, en raison des expurgations du HHS et de la production incomplète de documents, il n’est pas clair si Chen a soulevé des problèmes de sécurité similaires à ses collègues dans la chaîne de courrier électronique ci-jointe concernant son voyage au laboratoire de Wuhan. Si Chen a soulevé des problèmes de sécurité concernant le Wuhan laboratoire aux responsables du NIAID et des National Institutes of Health dès novembre 2017, on ne sait pas quelles actions, le cas échéant, ces responsables ont prises. »

La lettre demande une « copie complète non expurgée du rapport 2017 de Ping Chen » et « toutes les communications non expurgées faisant référence ou se rapportant à son rapport.

“Le fait que nous n’obtenions pas cette information, pour moi, ressemble juste à une dissimulation”, a déclaré Johnson. “Pourquoi est-ce le NIH, le HHS, le NIAID, l’organisation de Fauci, pourquoi ne sont-ils pas complètement transparents? Que doivent-ils couvrir?”

Johnson a appelé le président du comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, Gary Peters, un démocrate, à utiliser le pouvoir d’assignation du comité pour examiner les informations sur une “base bipartite”.

“En particulier les e-mails d’Anthony Fauci, ceux survenus lors d’une administration précédente, une administration républicaine, ce sont des informations sur le gain de fonction”, a ajouté Johnson. « Que sait le NIAID du manque de protocoles et de sécurité dans un laboratoire biologique dans lequel il finançait la recherche ? Que savent-ils et quand l’ont-ils su ? »

“Ce sont des informations que le gouvernement américain doit savoir sur ce que font certaines agences gouvernementales, en particulier concernant quelque chose d’aussi dangereux que la recherche sur le gain de fonction”, a déclaré Johnson.

Alors que la théorie des fuites de laboratoire a gagné en crédibilité après avoir été largement rejetée dans la presse l’année dernière, une plus grande attention est accordée aux fonds accordés à l’Institut de virologie de Wuhan, connu pour ses recherches sur les coronavirus de chauve-souris et ses méthodes dites de « gain de fonction ». , qui consiste à manipuler des virus pour les rendre plus infectieux pour la recherche.

Les républicains du côté de la Chambre ont également tenté de faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir des réponses impliquant une recherche sur le gain de fonction au laboratoire de Wuhan que beaucoup pensent être le site d’origine du coronavirus.

Le mois dernier, les représentants Chip Roy, R-Texas, et Bill Posey, R-Fla., ont dirigé une lettre – obtenue pour la première fois par Fox News – au plus grand expert en maladies infectieuses du pays dans laquelle ils l’accusent de sembler « induire en erreur l’Américain personnes sur les origines de COVID-19 et la recherche sur le gain de fonction. »

“Il a témoigné devant le Sénat qu’il n’y avait pas de recherche risquée sur le gain de fonction à Wuhan, mais dans ses courriels désormais publics, il envoie un message urgent à son adjoint sur le gain de fonction”, a déclaré Roy à Fox News mercredi. “Ses e-mails l’impliquent également dans son influence sur un article qui a qualifié la théorie des fuites de laboratoire d’invraisemblable.

“Le peuple américain mérite des réponses sur ce que Fauci savait et quand il le savait ; nous devons enquêter là-dessus et voir où la vérité nous mène.”

Le groupe de 13 législateurs a lancé une série de questions spécifiques à Fauci sur ses e-mails, qui ont récemment été publiés par des organes de presse grâce aux demandes de la Freedom of Information Act (FOIA). Ils suggèrent que les communications par courrier électronique de Fauci contredisent ses déclarations publiques selon lesquelles les National Institutes of Health (NIH) n’ont pas financé la soi-disant recherche de « gain de fonction » dans un laboratoire de virologie de Wuhan.

Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a nié à plusieurs reprises que l’argent du NIH soit allé à de telles recherches à Wuhan, mais son organisation a donné des millions de dollars en subventions à l’EcoHealth Alliance, une recherche à but non lucratif qui a canalisé au moins 600 000 $ à la recherche sur le coronavirus de Wuhan.

