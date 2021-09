Gopa Menon rejoint Mindshare en tant que responsable numérique, Asie du Sud

Il rapportera à Amin Lakhani, directeur de l’exploitation, Mindshare South Asia

Mindshare, l’agence phare de GroupM, a engagé Gopa Menon en tant que responsable numérique, Asie du Sud. Dans son nouveau rôle, Menon sera responsable de la gestion des offres numériques de service complet de l’agence. Il se concentrera également sur l’aide aux nouveaux clients existants et aux clients à transformer leurs processus numériques, leurs stratégies de marketing numérique, la construction de leur marque et les résultats marketing axés sur le retour sur investissement.

Menon possède plus de 18 ans d’expérience dans la conduite de la transformation numérique pour les marques de la région. Il sera basé à Gurgaon pour son nouveau rôle et rapportera à Amin Lakhani, directeur de l’exploitation, Mindshare South Asia.

« Gopa apporte avec lui des connaissances approfondies et une expertise numérique diversifiée. Nous sommes convaincus que Gopa jouera un rôle central alors que nous accompagnons nos clients dans l’amélioration des résultats commerciaux grâce à notre pile de supports adressables unique », a déclaré Amin Lakhani, directeur de l’exploitation, Mindshare South Asia.

Avant de rejoindre Mindshare, Menon a été associé à Isobar India en tant que directeur de l’exploitation où il était responsable de la conception et de la mise en œuvre des stratégies commerciales, des plans et des procédures pour l’agence et ses clients. Il a passé plus d’une décennie à l’agence.

Selon Menon, les marques ont de nombreuses opportunités à explorer et à réorganiser en conséquence leurs tactiques numériques grâce à la croissance et à l’évolution numériques d’aujourd’hui. venir pour moi et alors que Mindshare réoriente maintenant ses activités autour des piliers « Accélération », « Résultats » et Bonne croissance, je suis vraiment impatient de travailler avec les équipes de Mindshare pour façonner la phase continue de croissance et de transformation pour ses clients », a-t-il déclaré.

