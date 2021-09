GoPro Hero 10 Black, c’est la caméra d’action qui peut enregistrer des vidéos à une résolution de 5,3K | La technologie

La GoPro Hero 10 Black est là et elle est livrée avec des améliorations dans l’enregistrement vidéo, à la fois en termes de qualité d’image et de fréquence d’images, et en maintenant une stabilisation de marque maison.

Le secteur des caméras d’action a trouvé une niche de marché à exploiter et qui, chaque année, devient plus exigeante. GoPro tient toujours le trône à chaque lancement et il semble que cette année la situation ne va pas changer. La nouvelle GoPro Hero 10 Black vient d’être présentée et arrive avec une qualité d’enregistrement difficile à égaler.

La nouvelle GoPro Hero 10 Black continue de s’améliorer au niveau de l’endurance. Ceux de GoPro assurent qu’il est plus résistant que jamais, étant possible de le submerger jusqu’à 10 mètres. De plus, comme dans le modèle précédent, il ne nécessitera pas de package spécial. Il peut être mis dans la mer, la piscine ou tout ce qui sort directement de la boîte.

Au niveau de l’enregistrement, les capacités ont été améliorées et la GoPro Hero 10 Black parvient à enregistrer des vidéos en résolution 5.3K à 60 images par secondePour mettre les choses en perspective, de nombreux mobiles haut de gamme n’enregistrent qu’en 4K à 60fps. L’enregistrement 4K a également reçu des améliorations et atteint désormais 120 images par seconde.

Avoir une fréquence d’images élevée permet, lors du montage ultérieur des vidéos résultantes, de créer des caméras lentes avec une bien meilleure qualité. En résolution 2K et Full HD, le nombre d’images par seconde que la GoPro Hero 10 Black peut enregistrer a doublé et atteint 240fps, ce taux peut être utilisé à la fois en montage ou pour donner une plus grande sensation de fluidité..

Le capteur de la GoPro Hero 10 Black est de 23 mégapixels, bien qu’en enregistrant à 5K le cadre soit de 16,9 mégapixels et 5,3K soit de 15,8 mégapixels. Ayant la possibilité d’enregistrer à ces résolutions, vous pouvez prendre des photos à partir de vidéos et avec une qualité plus que décente. La stabilisation a également été améliorée et est désormais HyperSmooth 4.0.

Ceux de GoPro assurent que cette stabilisation peut même avec des moments où la vibration est extrême, descendre un chemin de pierres à vélo, en plus de résoudre l’inclinaison des vidéos jusqu’à 45 degrés. Le design GoPro Hero 10 Black a deux écrans, un avant et un arrière.

L’écran avant est de 1,4 pouces et sert à voir rapidement ce qui est enregistré, en particulier dans les situations où une personne s’enregistre. L’écran arrière fait 2,27 pouces et, en plus, il est tactile puisque c’est celui utilisé lors de la gestion des modes d’enregistrement et des résolutions.

La connectivité a été améliorée et la GoPro Hero 10 Black propose désormais trois façons de transférer du contenu. La manière classique est en retirant la carte MicroSD Class 10 ou UHS-I au moins, vous pouvez également connecter un câble USB directement à l’appareil mobile afin de visualiser tout le contenu enregistré.

Bien sûr, il peut également être transféré sans fil en utilisant à la fois l’application GoPro appelée Quik. Ceux de l’entreprise assurent qu’il est désormais jusqu’à 30% plus rapide lors du transfert de données et, en outre, le contenu peut également être téléchargé sur le cloud GoPro. Avoir ce service signifie payer un abonnement mensuel de 5,49 euros par mois.

La GoPro Hero 10 Black est désormais disponible sur le site officiel de GoPro. Le prix de départ de la nouvelle caméra d’action destinée à être le toit de ce secteur est de 429,98 euros et offre un abonnement d’un an au cloud GoPro. Si nous voulons l’appareil photo, mais sans ce service, nous devrons payer 529,99 euros.