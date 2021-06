GoPro HERO9 est la caméra d’action que vous méritez : enregistrez une vidéo 5K pour 354 €, son prix le plus bas | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ces vacances ne manquent pas un seul détail de ce que vous faites. Profitez de cette offre pour acheter la GoPro HERO9 Black à son prix historique le plus bas et enregistrez tout ce que vous faites en vidéo 5K.

Vous comptez sûrement déjà les jours avant de commencer à profiter de vos vacances. Si vous espérez vivre des aventures passionnantes cet été, la meilleure chose à faire est de les immortaliser et de les conserver pour la postérité, vous permettant ainsi de les revivre à tout moment.

Pour pouvoir le faire, une caméra de sport est la meilleure option, et vous avez maintenant la possibilité d’obtenir l’un des modèles les plus recherchés à son prix minimum historique. On parle de la GoPro HERO9 Noir, qui est en vente sur Amazon pour seulement 354,53 euros.

Le prix habituel de cet appareil photo est de 429,99 euros, de sorte que vous n’économisez ni plus ni moins de 75,46 euros grâce à cette promotion. Il n’a jamais coûté si peu depuis son arrivée sur le marché en septembre 2020, c’est donc le moment idéal pour l’acheter moins cher.

Caméra d’action qui offre une vidéo 5K et des photos 20 MP, un nouveau système de stabilisation vidéo, des écrans plus grands et une plus grande autonomie que le modèle précédent. Il est résistant et submersible jusqu’à 10 mètres.

Pour un peu plus de 350 euros, c’est l’une des meilleures caméras d’action que vous puissiez acheter. GoPro est la marque de référence dans l’industrie, et la HERO9 Black est le dernier modèle, faisant de nous l’une des caméras de sport les plus recherchées.

Comme la marque elle-même l’a expliqué lors de son lancement, par rapport à la HERO8 Black, le nouveau modèle présente des améliorations dans toutes les sections. Il est équipé de un nouveau capteur qui offre une vidéo à 5K et 30 ips, 4K à 60 ips et 2,7K, 1440p et 1080p à 120 ips. De plus, il capture également des photos à 20MP.

Une autre des fonctionnalités améliorées de cette GoPro HERO9 Black est la taille de ses écrans, qui a augmenté par rapport au modèle précédent. Il dispose d’un écran arrière de 2,27 pouces avec zoom tactile et d’un nouvel écran avant couleur de 1,4 pouces, avec des modes de prévisualisation en direct et d’état.

L’autonomie est également supérieure. La batterie dure 30% plus longtemps et offre de meilleures performances à basse température. De plus, il peut être contrôlé par des commandes vocales et son corps est résistant et submersible jusqu’à 10 mètres.

