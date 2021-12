GoPro HERO9, la meilleure caméra pour s’enregistrer en ski, en sport ou en vacances, a plus de 90 € de réduction sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

C’est l’une des caméras d’action avec le meilleur rapport qualité-prix que vous puissiez acheter et avec une excellente qualité vidéo.

GoPro est la marque de caméras d’action par excellence. Bien qu’elle ait des concurrents partout, il n’y a rien de tel qu’une GoPro car ce sont des caméras qui durent éternellement, pratiquement indestructibles.

Si vous souhaitez avoir une caméra capable d’enregistrer des vidéos 5K et d’une bonne qualité qui vous durera des années, cette GoPro HERO9 Black est en vente sur Amazon pour moins de 340 euros. C’est son prix le plus bas.

Caméra d’action qui offre une vidéo 5K et des photos 20 MP, un nouveau système de stabilisation vidéo, des écrans plus grands et une plus grande autonomie que le modèle précédent. Il est résistant et submersible jusqu’à 10 mètres.

C’est un prix très intéressant. Il coûte 90 euros de moins qu’il ne devrait et aussi, si vous vous dépêchez, vous pouvez l’avoir à la maison avant Noël.

La GoPro HERO9 Black est une caméra très compacte, avec écran tactile pour voir ce que vous enregistrez et comme grande nouveauté, un écran avant pour que vous puissiez voir comment vous vous enregistrez. C’est pourquoi c’est un appareil photo parfait à emporter avec vous en vacances où que vous alliez.

Votre capteur est capable de prendre des photos à 20 mégapixels et enregistrer des vidéos en 5K à 30FPS, bien qu’il soit meilleur en 4K car il atteint un enregistrement à 60 images par seconde. Bien entendu, vous aurez besoin d’une bonne carte microSD de grande capacité pour stocker toutes vos photos et vidéos.

Il est totalement étanche, vous pouvez donc le mettre dans l’eau et l’enduire dans la neige ou dans le sable. De plus, sa conception lui permet de résister aux coups et même aux mains les plus maladroites. Vous pouvez même utiliser cette GoPro HERO9 Black comme webcam connectée à votre ordinateur.

La quantité d’accessoires que vous pouvez trouver pour cet appareil photo est incroyable. Vous pouvez ajouter des lumières, des microphones, un écran plus grand, des boîtiers… tout ce que vous pouvez imaginer est disponible dans des magasins comme Amazon.

Si cette caméra vous intéresse, nous vous conseillons de vous procurer au préalable une carte microSD compatible. Lorsque vous enregistrez des vidéos 5K et 4K à haute vitesse, vous avez besoin d’une carte UHS-1. Notre recommandation est un SanDisk Extreme de 256 Go pour la capacité et la vitesse.

