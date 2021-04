GoPro Quik devient un éditeur vidéo pour n’importe quelle caméra sur iOS et Android | La technologie

Si vous faites partie de ceux qui souhaitent éditer une vidéo sur votre mobile, ajouter de la musique, des transitions et découper uniquement les parties que vous souhaitez, il existe de nombreuses options et GoPro les associe à Quik. Maintenant plus polyvalent et en mode freemium pour les fonctions de base et avec des extras payants.

L’application utilisée par les caméras GoPro pour éditer les images était très complète et vous pouviez certainement obtenir des résultats exceptionnels. Cependant nous dépendions du matériel des caméras sportives par excellence.

Maintenant, la société a fait évoluer son application et a lancé Quik. Avec cette application, vous avez l’intention centraliser l’expérience de montage vidéo à partir de tout contenu multimédia sur votre mobile à la fois des photos et des vidéos d’origine locale ou importées même d’appareils photo reflex numériques ou sans miroir.

Parmi les nouveautés de cette application, nous avons la fonction Mural que nous pouvons utiliser comme galerie localement. De là, nous pouvons accéder aux options d’édition pour les photos et les vidéos.

, ENTYTABLE :,

GoPro Quik: éditeur de photos et de vidéos

Type d’application: Applications vidéo

Date de mise à jour22 mars 2021

Taille: Varie selon l’appareil.

Prix: Libérer

Téléchargez-le sur: Google Play | Apple Store

L’application est disponible pour iOS et Android dans un modèle freemiumEn d’autres termes, il est gratuit dans une version d’essai avec des fonctionnalités de base et suffisant pour un assemblage digne.

Caméra d’aventure et d’action avec un capteur de 12 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos 4K, la reconnaissance vocale pour la télécommande et des options d’enregistrement créatives.

Entre les Fonctions Quik on a:

Importation illimitée de vos photos et vidéos dans l’application Sauvegarde illimitée dans le cloud (disponible tout au long de 2021) Création automatique de vidéos à partir de photos et de vidéos importées à partir de vidéos Facile à partager sur les réseaux sociaux

Quik dispose d’un mode de paiement dans lequel toutes les fonctionnalités sont libérées avec un coût annuel de 9,99 euros (en solde) ou un paiement de 1,99 euros par mois.

En outre, il existe également un abonnement supplémentaire si vous avez une GoPro pouvant contracter le Abonnement GoPro pour 49,99 euros avec lequel vous assurez également la pouvoir changer la caméra GoPro jusqu’à 2 fois par an sans donner d’explications et vous obtenez également la version complète de Quik.

Ces paiements sont effectués à partir des services d’abonnement des magasins d’applications Apple et Google et ils se renouvellent. Si vous n’êtes pas satisfait de ces abonnements, vous pouvez les annuler à la fois depuis Google Play et depuis l’Apple Store.