GOQii lance ses solutions de soins pour femmes pour permettre aux femmes de suivre leurs menstruations, leur grossesse et leur bien-être général

Les fonctionnalités pratiques intégrées à la fonctionnalité de soins pour femmes de l’application GOQii permettent à ses utilisateurs d’enregistrer facilement leurs données de santé.

GOQii Smart Healthcare a lancé ses solutions « WomenCare » dans l’application GOQii et les appareils Smart Vital pour permettre aux femmes de suivre leurs menstruations, leur grossesse et de prédire leur cycle menstruel, etc.

Grâce à cela, les femmes seront également en mesure de prédire les chances élevées, faibles et moyennes de tomber enceinte. Les fonctionnalités pratiques intégrées à la fonctionnalité de soins pour femmes de l’application GOQii permettent à ses utilisateurs d’enregistrer facilement leurs données de santé.

Sur la base des données fournies par les utilisatrices sur leur cycle menstruel, telles que la durée du cycle, la date de début de leurs dernières règles, la durée moyenne du cycle, les algorithmes de l’application GOQii calculeront la date estimée de l’ovulation, la période fertile et la date de leur prochain cycle. Cela peut être bénéfique pour les femmes qui souhaitent garder une trace de leurs prochaines règles ou qui souhaitent tomber enceinte.

La fonction Women Care de l’application GOQii est accessible à toutes les utilisatrices.

S’exprimant lors du lancement, Vishal Gondal, fondateur et PDG de GOQii a déclaré : « Pendant longtemps, les appareils portables de santé ont tourné autour du fitness, de la gestion de la santé, des régimes alimentaires, etc. Un domaine où le marché ne semblait pas prometteur était celui de la santé des femmes. suivi des candidatures. Avec GOQii ‘Women Care’, nous visons à offrir une expérience positive aux femmes dans le suivi de leur santé et à accéder aux fonctionnalités uniques offertes par la plate-forme de soins de santé préventifs de GOQii.

La plate-forme de soins de santé préventifs fournit également des informations telles que l’intensité du flux, les sautes d’humeur potentielles ainsi que d’autres symptômes notables à l’utilisateur. Il informe également l’utilisateur d’enregistrer son cycle s’il est manqué.

La fonction « Suivre la grossesse » de l’application GOQii aide les femmes à suivre les progrès hebdomadaires du poids, de la taille et d’autres paramètres de bébé. Si l’utilisateur active le mode grossesse, un compte à rebours jusqu’à la naissance du bébé sera affiché et la prédiction de cycle sera désactivée. Cela est d’une grande aide pour les femmes en phase de grossesse qui seront témoins de changements corporels continus.

Pour voir les données Women Care sur votre tracker, vous devez configurer la fonction Women Care dans l’application GOQii et enregistrer au moins 1 période. Parmi les trackers existants, la fonctionnalité sera bientôt disponible via une mise à jour logicielle dans GOQii Smart Vital et GOQii Vital 4. La fonctionnalité sera également disponible dans les prochains trackers de GOQii comme GOQii Smart Vital plus et GOQii smart vital 2.0.

Rajashree Menon, chef d’entreprise, Smart Healthcare, a déclaré : « Les femmes représentent la moitié de la population de la planète et en Inde également. Nous sommes ravis de nous attaquer à un segment jusqu’ici sous-représenté en fournissant une assistance efficace pour les problèmes de santé des femmes tels que le SOPK, l’infertilité, les menstruations et les problèmes maternels.

Avec des troubles du mode de vie comme le diabète, l’hypertension, l’obésité et les affections associées qui se profilent chez les femmes, nous visons à devenir un compagnon de santé pour les femmes et à aider à suivre les données menstruelles vitales, en donnant des prédictions et des informations précises et en les encourageant à se connecter avec leurs médecins pour obtenir des conseils et gérer leur bien-être général »

L’innovation dans la mobilité des soins de santé s’accélère rapidement et elle est assez prometteuse. Il est évident que ces solutions auront un impact positif sur les résultats pour les patients et l’accessibilité.

Fondé en 2014 par Vishal Gondal, entrepreneur en série et gourou du jeu vidéo, GOQii Smart Healthcare permet aux consommateurs du monde entier de mener une vie meilleure et plus saine. GOQii est un pionnier dans le domaine du fitness et des soins de santé basés sur les technologies intelligentes. La plate-forme de soins de santé basée sur les technologies intelligentes de GOQii rassemble l’ensemble de l’écosystème des soins de santé préventifs.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.