GOQii Vital 4.0 & Smart Vital Junior : compagnon de santé à votre poignet

De nombreuses personnes préfèrent porter une montre connectée ou un bracelet au poignet. Curieusement, dans l’utilisation quotidienne, le but est soit fonctionnel (simplement dire l’heure) soit à la mode. Cependant, ceux-ci n’indiquent pas seulement l’heure, mais contiennent bien plus : en plus du suivi de la condition physique en tant que fonctionnalité principale, vous pouvez voir vos notifications de réseaux sociaux sur votre poignet, même répondre aux messages et recevoir des appels instantanément. Et, comme nous sommes en période de pandémie, les montres connectées peuvent également être des détecteurs précoces de maladies.

Avec la montre intelligente, vous pouvez immédiatement avoir une idée des changements dans vos signes vitaux et les corréler à un problème de santé plus important. En raison de ses caractéristiques uniques de détection du sommeil, des pas, des calories et de la fréquence cardiaque, il donne un aperçu de divers paramètres qui reflètent votre santé et votre forme physique.

Quelles métriques vous intéressent ? Fréquence cardiaque/cardio ? Surveillance du sommeil ? Pression artérielle? Oxygène sanguin ? Température? Peut-être avez-vous besoin de plusieurs modes sportifs. Maintenant, la société de technologie de remise en forme GOQii, fondée par Vishal Gondal, a mis au point deux appareils intéressants – GOQii Vital 4 et Smart Vital Junior – qui surveillent divers paramètres de santé pour vous alerter de tout problème de santé naissant.

GOQii Vital 4 (Rs 4 999)

Au prix d’un modeste Rs 4 999, GOQii Vital 4 est le dernier ajout à la catégorie des montres intelligentes de l’entreprise. La beauté de cet appareil est qu’il peut suivre vos signes vitaux même lorsque vous dormez. Il donnera des mises à jour en temps réel de la variation des niveaux d’oxygène dans le sang et des niveaux de température même pendant que vous dormez, vous aidant ainsi à vous réveiller pour une journée agréable et sans stress.

Cet examinateur utilise le GOQii Vital 4 depuis quelques jours, il est assez précis pour suivre les données d’activité, a une longue durée de vie de la batterie et est plutôt beau avec son design élégant. Il possède un grand et lumineux écran AMOLED (120 x 240 pixels) et un bon nombre de fonctionnalités avancées de santé et de remise en forme. Par exemple, il peut suivre l’activité toute la journée comme les pas, la distance, les calories brûlées, le temps actif.

Des fonctionnalités telles que le suivi automatique du sommeil sont assez intéressantes et plairont à de nombreux utilisateurs. Le Vital 4 mesure assez précisément la température corporelle, la pression artérielle et les niveaux de SpO2. Il existe également une option pour la surveillance de la fréquence cardiaque 24 × 7 et le mode exercice.

Vous pouvez également recevoir toutes les notifications de votre téléphone telles que les messages, les appels, WhatsApp, Facebook, etc. Les autres fonctionnalités incluent les alarmes, les alertes d’inactivité, la météo, vous pouvez personnaliser le fond d’écran, il y a aussi un chronomètre, une minuterie. La fonction Trouver mon téléphone et la fonction de contrôle de la musique. La montre est étanche et il y a un chargeur USB intégré. Il a jusqu’à 7 jours d’autonomie. En fait, la durée de vie de la batterie est d’environ 3 à 4 jours avec toutes les fonctions activées et vous pouvez la prolonger jusqu’à 7-8 jours en désactivant la surveillance continue de la fréquence cardiaque et de la température.

GOQii Smart Vital Junior (Rs 4 999)

De même, Smart Vital Junior est un bracelet de fitness spécial pour les enfants qui gardera une trace en temps réel de la variation des niveaux d’oxygène dans le sang, de la fréquence cardiaque et des niveaux de température. Il est spécialement conçu pour les enfants avec un écran coloré et des sangles fabriquées avec des matériaux doux pour la peau et bien adaptés à leurs poignets.

Il dispose de fonctionnalités telles que la surveillance continue de la température corporelle, la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure du niveau d’oxygène dans le sang (SPo2), le suivi du sommeil, 18 modes d’exercice et bien plus encore. Le mélange idéal de contrôle de la température et du taux d’oxygène aidera à détecter rapidement les cas attendus. Les parents peuvent également surveiller la santé de leurs enfants via l’application mobile GOQii.

