Gorakhpur : le joyau caché d’UP, maintenant une métropole scintillante

Gorakhpur est le plus populaire pour le Shri Gorakhnath Mandir, où le ministre en chef Yogi Adityanath est un mahant ou un prêtre en chef. (Photo : Gorakhpur/Site Internet du gouvernement de l’Uttar Pradesh)

L’élévation de Yogi Adityanath en tant que ministre en chef de l’Uttar Pradesh a mis Gorakhpur, son district d’origine, sur la carte indienne. Depuis lors, la petite ville-temple pittoresque avec une longue histoire s’est développée pour devenir l’une des métropoles à la croissance la plus rapide du pays.

L’aéroport de la ville, dont le terminal civil a été inauguré en 2017, est depuis devenu un point d’entrée animé de la ville. Il propose déjà des vols directs à destination et en provenance de Delhi, Lucknow, Bengaluru, Mumbai, Kolkata, Prayagraj, Ahmedabad et Hyderabad et est desservi par IndiGo, Alliance Air, propriété d’Air India, et SpiceJet.

Gorakhpur est le plus populaire pour le Shri Gorakhnath Mandir, où le ministre en chef Yogi Adityanath est un mahant ou un prêtre en chef. Le temple porte le nom de Gorakshanath, un saint médiéval qui a voyagé à travers l’Inde et a écrit plusieurs textes. Le temple donne aussi son nom à la ville.

Gorakhpur abrite également l’Imambara construit en 1717 par Hajrat Saint Roshan Ali Shah. La structure est une merveille architecturale et est l’un des sites les plus visités de la ville. La ville sert également de porte d’entrée à la région Purvanchal de l’Uttar Pradesh ainsi qu’à Lucknow, qui se trouve à environ 300 km.

Avec plusieurs endroits inexplorés parsemant la ville, il est évident que les voyageurs se dirigeront vers Gorakhpur. Cependant, ce n’est peut-être pas le moment le plus propice pour visiter la ville antique, en particulier pour ceux qui arrivent du Maharashtra et du Kerala, après que le gouvernement de l’État a rendu obligatoires les rapports RT-PCR négatifs pour entrer dans l’Uttar Pradesh. Le test ne doit pas dater de plus de 72 heures au moment de l’arrivée. Pour les résidents de l’Uttar Pradesh et d’ailleurs, il n’y a pas de telles restrictions au niveau de l’État, mais des mesures de répression au niveau des districts en fonction de la situation de Covid-19 sont toujours possibles.

