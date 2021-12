Gorakhpur : PM Modi lance la campagne UP ; dit des criminels en prison, des investissements en hausse sous le gouvernement BJP

Le Premier ministre Modi a critiqué les gouvernements précédents de l’UP, en particulier du parti Samajwadi dirigé par Akhilesh Yadav entre 2012 et 2017.

Le Premier ministre Narendra Modi s’est rendu aujourd’hui à Gorakhpur, dans l’Uttar Pradesh, où il a inauguré une série de projets de développement, lançant pratiquement la campagne du BJP pour les élections à l’Assemblée. Les projets inaugurés comprennent l’usine d’engrais de Gorakhpur, le complexe entièrement fonctionnel de l’AIIMS, Gorakhpur et le nouveau bâtiment de l’ICMR-Centre régional de recherche médicale (RMRC), Gorakhpur.

S’adressant à un rassemblement lors de l’inauguration, le Premier ministre Modi a critiqué les gouvernements précédents de l’UP, en particulier du parti Samajwadi dirigé par Akhilesh Yadav entre 2012 et 2017.

S’adressant au parti Samajwadi, le Premier ministre Modi a déclaré que les personnes en « bonnets rouges sont une menace » pour l’Uttar Pradesh. «Aujourd’hui, tout l’UP sait très bien que seule la balise rouge compte pour ceux qui portent des casquettes rouges. Ils ne se soucient pas de votre douleur et de votre souffrance. Ceux en casquette rouge ont besoin de pouvoir, pour les arnaques, pour remplir leurs caisses, pour les occupations illégales, pour donner carte blanche aux mafias.

« Ils veulent former un gouvernement, faire preuve de miséricorde envers les terroristes, les faire libérer de prison », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a également déclaré que le gouvernement précédent avait ignoré pendant longtemps la nécessité de l’AIIMS à Gorakhpur, le territoire de Yogi Adityanath, et avait accepté de lui fournir des terres uniquement sous pression. Le Premier ministre Modi a déclaré qu’il n’y avait qu’un seul AIIMS dans le pays au début de ce siècle et alors qu’Atal Bihari Vajpayee a approuvé six nouveaux AIIMS, le gouvernement NDA au cours des sept dernières années a commencé à construire 16 nouveaux AIIMS.

Le Premier ministre Modi a allégué que le gouvernement précédent avait diffamé l’Uttar Pradesh en protégeant la mafia, alors que les criminels, sous le régime actuel, sont en prison et que l’État attire les investissements.

S’exprimant à cette occasion, le CM Yogi Adityanath de l’Uttar Pradesh a déclaré qu’aujourd’hui l’inauguration de plusieurs projets était un rêve devenu réalité pour les habitants de l’est de l’UP, car un tel travail semblait impossible sous les gouvernements précédents. «Cinq gouvernements sont venus et sont partis en UP au cours des 30 dernières années. Seul le gouvernement du BJP a eu le courage de démarrer cette usine d’engrais à Gorakhpur », a-t-il déclaré.

Le CM a en outre déclaré que l’inauguration du centre régional de recherche virale à Gorakhpur pour tester la couronne, l’encéphalite et d’autres maladies était une étape bienvenue, car les échantillons de patients atteints d’encéphalite à Gorakhpur devraient être envoyés à Pune, et au moment où il a été confirmé, le patient décéderait ou deviendrait paralysé.

