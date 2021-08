Goran Dragic confirme : il ne veut pas jouer pour les Raptors de Toronto

in

L’un des transferts les plus notoires jusqu’à présent de cette pré-saison en NBA était, sans aucun doute, celui qui s’est terminé avec Kyle Lowry dans le Miami Heat et avec Goran Dragic dans Raptors de Toronto. L’échange entre deux des meilleurs meneurs de jeu vétérans de la ligue a fait beaucoup de bruit et a confirmé une refonte majeure de la liste des deux franchises, mais il semble que la fête ne soit pas terminée pour certaines de ces pistes.

A tel point que Goran Dragic a confirmé dans ses plus récentes déclarations qu’il ne voulait pas jouer pour les Raptors de Toronto. Il a littéralement déclaré qu’il avait de plus gros défis que de jouer pour la franchise canadienne, donc tout semble pointer vers un deuxième transfert consécutif cet été.