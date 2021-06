Goran Pandev – La légende macédonienne qui faisait partie de l’équipe de l’Inter Milan triple de Jose Mourinho

in

Goran Pandev est largement considéré comme le plus grand joueur macédonien de tous les temps et, à l’âge de 37 ans, il est en fait plus âgé que le pays qu’il représente.

Pourtant, le vétéran a été la clé de la qualification de son pays pour l’Euro 2020, marquant le vainqueur de la finale des barrages contre la Géorgie pour consolider son statut de héros national – comme s’il ne l’était pas déjà. Il est également populaire auprès d’une certaine époque de joueur de Football Manager.

Pandev a peut-être 37 ans, mais a connu une saison assez prolifique en Serie A en marquant sept buts en 17 matchs pour Gênes cette saison

Né en SR Macédoine, qui à l’époque faisait encore partie de l’ex-Yougoslavie, l’attaquant a passé la majeure partie de sa carrière en Italie, jouant pour certains des meilleurs clubs au plus haut niveau.

Il a lacé ses chaussures pour la Lazio, Naples, Galatasaray et Gênes, où il joue toujours actuellement.

Cependant, l’attaquant légendaire faisait partie de l’une des plus grandes équipes de l’Inter de l’histoire récente lorsqu’il a remporté le triplé sous Jose Mourinho lors de la saison 2009/10 – le premier triplé de l’histoire du football italien.

Il a également joué un rôle crucial à l’époque. Bien que généralement un attaquant de l’ombre, il s’est assis plus profondément, a travaillé dur sur la défensive et a gagné la confiance du légendaire manager portugais.

Il a marqué 37 buts pour la Macédoine et était sur place pour marquer le but pour les envoyer à l’Euro 2020

Il est vraiment une figure paternelle dans tous les sens du terme pour son équipe et le joueur de 37 ans est en fait plus âgé que la Macédoine du Nord.

Pandev a été le premier Macédonien à marquer 100 buts dans l’une des cinq meilleures ligues de football.

La Macédoine du Nord a obtenu son indépendance de la Yougoslavie en 1991, ce qui fait de lui sept ans de plus que son pays.

“Pour nous tous, c’est un rêve devenu réalité que d’être à l’Euro”, a-t-il déclaré après les qualifications.

Pandev a connu une période fructueuse à San Siro et a remporté la Ligue des champions sous Jose Mourinho

L’équipe est toujours considérée comme l’une des meilleures équipes de clubs d’Italie ces dernières années, car elle a également remporté la ligue et la coupe.

“Je voulais juste aider les gars parce que c’est un jeune groupe, un groupe incroyable et les gars le méritent”, ajoutant que l’âge n’est qu’un nombre.

Le premier but de qualification pour le Championnat d’Europe de Macédoine du Nord a été marqué le 7 septembre 1994 par Mitko Stojkovski, contre le Danemark à Skopje. Mais celui de Pandev, en février, est le plus important de l’histoire de l’équipe.

Il a déjà marqué des buts importants, y compris ceux qui ont embarrassé l’Allemagne lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde.

“[The one against Georgia] est mon objectif le plus cher car nous nous sommes finalement qualifiés pour un tournoi majeur », a-t-il déclaré.

L’attaquant mènera la Macédoine du Nord à son tout premier tournoi majeur en tant que nation indépendante cet été.

Avec 118 sélections à son actif et un retour de 37 buts, il est vraiment le talisman et le leader du pays.

Pandev a été reconnu pour ses réalisations sportives et sa contribution au développement et à la popularisation du sport en Macédoine avec une médaille pour service au pays en 2009 par leur président.

Pandev joue au plus haut niveau depuis des années.

Vous seriez pardonné de ne pas connaître les tenants et aboutissants de l’équipe macédonienne, cependant, Pandev n’est pas le seul talent, avec Elmas de Napoli, l’attaquant de Majorque Aleksandar Trajkovski et l’ailier de Leeds United Ezgjan Alioski également dans l’équipe.

Les Macédoniens savoureront leur tout premier trophée majeur et sentiront que personne ne mérite plus une telle opportunité que le héros de leur pays.