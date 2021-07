Goransson et Ruud ont battu Norrie et Munar et seront en quarts de finale de Wimbledon

in

Le 06/07/2021 à 03:15 CEST

Le joueur de tennis suédois André Goransson, numéro 80 de l’ATP et le joueur norvégien Casper Ruud, le numéro 205 de l’ATP a gagné lorsque le tableau de bord a montré un 4-3 parce que ses rivaux, les Britanniques Cameron Norrie et en espagnol Jaume Munar, les numéros 154 et 172 de l’ATP ont dû abandonner en huitièmes de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, la paire assure la place pour les quarts de finale de Wimbledon.

La paire perdante ne pouvait à aucun moment casser le service de ses adversaires, tandis que les gagnants, pour leur part, l’ont fait une fois. De même, au premier service, Goransson et Ruud ont été efficaces à 67%, n’ont commis aucune double faute et ont obtenu 80% des points de service, tandis que leurs adversaires ont obtenu 85% d’efficacité, n’ont commis aucune double faute et ont remporté 59% des points de services.

En quarts de finale, les vainqueurs seront mesurés par rapport aux joueurs espagnols Marcel granollers Oui Horacio Zeballos.

Le tournoi se déroule à Londres du 28 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 64 couples participent à cette compétition.