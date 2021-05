Gordon Bros.Taps Carolyn D’Angelo en tant que présidente de Laura Ashley – WWD

Gordon Bros., la société mondiale de conseil, de restructuration et d’investissement et propriétaire de la marque patrimoniale britannique Laura Ashley, a nommé Carolyn D’Angelo directrice générale, marques et présidente de Laura Ashley.

D’Angelo a près de 30 ans d’expérience dans le marketing, les licences, la stratégie de marque et le merchandising dans les secteurs de la maison et de la mode. Elle était auparavant présidente de la division maison de Marquee Brands LLC, où elle dirigeait la stratégie de gestion de la marque pour les marques Martha Stewart, Emeril Lagasse et Sur La Table. Auparavant, elle était vice-présidente exécutive de la gestion de la marque chez Iconix Brand Group, gérant un portefeuille de marques pour la maison et la mode. Elle a également été vice-présidente principale de Ralph Lauren Home et a travaillé chez Disney.

D’Angelo, qui a commencé cette semaine, est basé dans la région de New York. Dans son rôle de directrice générale des marques, elle sera le fer de lance de nouvelles opportunités de développement et de licence au sein des portefeuilles d’actions et de dette pour l’équipe des marques.

Outre Laura Ashley, les récentes transactions de la marque mondiale de Gordon Brothers comprennent un financement provisoire pour Brooks Bros., l’obtention de facilités de prêt à terme pour Nicole Miller et Mothercare et la vente de la marque britannique Bench à Wraith, une filiale de Apparel Brands Ltd. investit activement dans les marques depuis 2003, en partenariat avec des sociétés telles que Polaroid, Sharper Image, Linens ‘N Things, Wet Seal et Ben Sherman.

Dans le rôle de D’Angelo en tant que présidente de Laura Ashley, elle dirigera la marque britannique de la maison et du style de vie alors qu’elle continue de développer et d’élargir des catégories et des zones géographiques dans les secteurs de la maison et de la mode.

«Avoir un cadre chevronné comme Carolyn en tant que président de Laura Ashley est une autre étape passionnante dans l’évolution de la marque», a déclaré Tobias Nanda, président des marques chez Gordon Bros. «Nous sommes convaincus que sous son leadership exceptionnel, Laura Ashley peut franchir une étape importante. croissance aux États-Unis et à l’international, permettant à la marque de renouer avec sa base et de toucher de nouveaux consommateurs.

D’Angelo fait rapport à Nanda.

«Je pense qu’il y a une très grande opportunité dans l’habillement et la mode [globally]», A déclaré D’Angelo à WWD. «Je pense également que nous avons également une belle opportunité aux États-Unis. Il y a eu une formidable relance de la marque avec Next au Royaume-Uni en mars. C’était vraiment passionnant et de très bons résultats. Ces marques emblématiques peuvent avoir une nouvelle vie pour elles et pour les nouveaux consommateurs, et les archives d’imprimés et de motifs sont vraiment si riches », a-t-elle déclaré.

Elle pense que certains groupes d’âge aux États-Unis connaissent la marque et que de nombreuses personnes se demandent: «Qu’est-il arrivé à la marque?» Elle a dit qu’il y avait des affaires aux États-Unis, et elle sentait que «nous pouvons faire beaucoup plus, et nous sommes enthousiasmés par les États comme une opportunité.» Elle a dit qu’ils avaient également des affaires dans d’autres parties du monde.

Il y a aussi une belle opportunité pour la maison. «La maison est quelque chose qui me tient clairement à cœur. Il y a une merveilleuse opportunité d’élargir cela avec de nouveaux partenariats », a déclaré D’Angelo.

À l’heure actuelle, leur commerce électronique a été lancé avec Next au Royaume-Uni, et le commerce électronique américain est quelque chose où il y a beaucoup de travail à faire. «Nous travaillerons également sur le commerce électronique. Nous travaillons sur la stratégie de relance des vêtements et des chaussures, ainsi que d’autres accessoires », a-t-elle déclaré.

Comme indiqué, Gordon Bros, a acheté la marque mondiale Laura Ashley, les archives et la propriété intellectuelle associée aux administrateurs britanniques du groupe Laura Ashley en avril 2020. La marque britannique d’articles ménagers, d’intérieurs et de vêtements s’était effondrée dans l’administration en mars 2020 en partie à cause des effets. de la pandémie de coronavirus.

En octobre 2020, Gordon Bros. a révélé un partenariat avec Next plc et Laura Ashley a lancé sa collection printemps 2021 en ligne et dans certains magasins Next en mars. La collection comprend les articles ménagers classiques et reconnaissables de Laura Ashley, ainsi qu’une gamme de nouveaux modèles. Une sélection de produits est proposée dans 48 magasins Next au Royaume-Uni et dans un magasin phare dédié à Westfield Shepherds Bush à Londres.

Aujourd’hui, l’entreprise Laura Ashley est une entreprise mondiale de licences et de franchises. Il existe une variété de partenaires basés dans le monde entier qui soutiennent les efforts pour développer la marque. Le siège social de Laura Ashley reste à Londres.

Fondée en 1953 par l’équipe de mari et femme Bernard et Laura Ashley, l’entreprise était devenue un empire de vente au détail, de vente en gros, de licences et de franchisage vendant des articles d’ameublement, des parfums et des produits de mode. Dans les années 1970 et 1980, Laura Ashley a développé une clientèle fidèle, la jeune princesse Diana étant souvent aperçue portant les chemisiers à froufrous d’inspiration victorienne de la marque et de minuscules imprimés de fleurs et de vignes, comme indiqué.

Mais deux mois après la mort de Laura Ashley en 1985, la marque est devenue publique au Royaume-Uni dans le cadre d’une offre sursouscrite plus de trois fois. Bernard Ashley a continué à diriger l’entreprise, mais l’attrait de la marque a commencé à décliner. Bernard Ashley s’est éloigné de la gestion quotidienne en 1993 et ​​Laura Ashley a traversé une série de bouleversements de gestion et de conception pour tenter de retrouver son attrait, mais n’a pas réussi à le faire. Lorsque Laura Ashley a déclaré l’insolvabilité en mars 2020, elle était déjà aux prises avec des flux de trésorerie et des problèmes dans la rue principale, et le COVID-19 a exacerbé la situation.

