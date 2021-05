Gordon Brown a identifié la plus grande faiblesse de Nicola Sturgeon: «Elle a un problème» | UK | Nouvelles

Les plans de vote de Nicola Sturgeon critiqués par le panéliste de Vine

L’ancien Premier ministre Gordon Brown a lancé une nouvelle campagne pour maintenir l’union de l’Union en faisant appel aux électeurs de la «Middle Scotland». M. Brown a déclaré que son groupe de réflexion «Notre avenir écossais», vieux de deux ans, était en train d’être converti en un «mouvement de campagne». Il a déclaré qu’il présenterait «le cas positif, progressiste et patriotique de l’Écosse en Grande-Bretagne», et a exhorté les gens à le rejoindre.

Le groupe plaidera en faveur d’un Royaume-Uni «réformé», a déclaré M. Brown, et ciblera les 40% d’Écossais qui, selon lui, ne sont pas fermement attachés à l’Union ou à l’indépendance.

Les commentaires de M. Brown font suite au premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, qui a conduit le SNP à un quatrième mandat écrasant sur une promesse manifeste de tenir un autre référendum sur l’indépendance.

Il n’est pas surprenant que l’ancien premier ministre intervienne dans le débat.

M. Brown a joué un rôle de premier plan dans la préparation et les conséquences du référendum sur l’indépendance de l’Écosse de 2014, faisant campagne pour que l’Écosse reste au Royaume-Uni.

Par exemple, dans un discours liminaire à Fife, l’ancien Premier ministre a brillamment mis en lumière les implications de l’indépendance pour le reste du Royaume-Uni.

Il a fait valoir que l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord en bénéficieraient, car l’indépendance leur permettrait de se tailler la part du lion du fonds de pension.

Il a affirmé que les retraites étaient le troisième des “vrais” problèmes d’Alex Salmond après que l’ancien chancelier George Osborne a exclu un accord formel de partage de la livre et l’ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a déclaré qu’il aurait été “difficile, voire impossible” pour un séparer l’Écosse pour rejoindre l’UE.

Gordon Brown a identifié la plus grande faiblesse de Nicola Sturgeon: “ Elle a un problème ” (Image: GETTY)

L’ancien Premier ministre Gordon Brown (Image: GETTY)

Le livre blanc du gouvernement écossais sur l’indépendance lors du référendum de 2014 a promis que les droits à pension des travailleurs auraient été honorés et a soulevé la perspective d’avoir un âge de la retraite inférieur à celui du Royaume-Uni.

Cependant, la décision de M. Osborne d’exclure une union monétaire a soulevé des questions sur cet engagement, en particulier sur la devise dans laquelle les pensions de l’État écossais auraient été calculées et versées.

Lançant une campagne pour «maintenir nos pensions britanniques», M. Brown a déclaré: «Ils [the separatists] Vous n’avez pas répondu au problème de base – vous avez cotisé à votre pension, au UK Exchequer toute votre vie, vous avez payé votre assurance nationale, vous avez payé vos impôts pour avoir droit à une pension.

“Vous vous attendez, à juste titre, à recevoir une pension britannique – mais s’il y a indépendance, la pension britannique s’arrête, la caisse nationale d’assurance à laquelle vous cotisez est démantelée.

“Il y aura un fonds d’assurance national écossais séparé, et le reste du Royaume-Uni se taillera la part du lion.”

M. Brown a également fait valoir que les estimations du SNP concernant les revenus pétroliers – qui auraient aidé à financer les retraites sous l’indépendance – étaient en contradiction avec les documents privés divulgués aux médias.

Il a ajouté: “Ils ne s’attendaient pas à obtenir 6,9 milliards de livres sterling du pétrole, ils ne s’attendent à obtenir que 4 milliards de livres sterling … loin d’avoir tous ces milliards de ressources, le SNP exagère tout le temps.

Premier ministre écossais Nicola Sturgeon (Image: GETTY)

Ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak (Image: GETTY)

«Cette différence de plus de deux millions équivaut à la moitié du montant dépensé pour la pension de tout le monde en Écosse.

“Si cet argent n’est pas là, comment les pensions seront-elles payées?”

Il a déclaré que le système actuel fonctionnait grâce à la mise en commun des risques et des ressources à travers le Royaume-Uni.

Il a expliqué: “Nous payons notre assurance nationale et nous payons nos impôts pour pouvoir payer nos pensions plus tard. Nous avons plus de besoins (en Ecosse) et plus de retraités, donc nous obtenons plus.

“Le SNP sait qu’il a un problème … la demande croissante de retraites, par rapport à l’argent dont il dispose, signifie qu’il y a une plus grande volatilité des dépenses de sécurité sociale.”

Gregg McClymont, l’ancien porte-parole des retraites travaillistes, a également déclaré à l’époque: «Retirez l’Écosse du Royaume-Uni et les Écossais sont retirés du système de retraite britannique.

«La pension d’État britannique cesserait d’exister en Écosse.

L’Écosse devrait-elle devenir un pays indépendant? (Image: EXPRESS.CO.UK)

«La sécurité et la certitude de la promesse de retraite du Royaume-Uni disparaîtraient du jour au lendemain pour les retraités écossais et pour le reste d’entre nous qui cotisons au système.»

Cependant, Nicola Sturgeon, qui était à l’époque vice-premier ministre, a réfuté: «La dernière personne dont quiconque en Ecosse va tirer des leçons en matière de pensions est Gordon Brown – l’homme qui a détruit les régimes de retraite du dernier salaire avec son raid de 100 milliards de livres. , et a insulté nos personnes âgées avec une augmentation misérable de 75 pence de la pension de l’État.

“Les antécédents de M. Brown signifient qu’il manque de toute crédibilité sur ce sujet, il n’est donc pas étonnant que son discours ait peu de rapport avec la réalité.”

Le Livre blanc du gouvernement écossais de 2014 promettait de payer les pensions de l’État «à temps et intégralement» après l’indépendance, mais ne précisait pas comment cela serait administré ou financé.

Il s’est également engagé à revoir la décision du gouvernement britannique de relever l’âge de la retraite à 67 ans entre 2026 et 2028, déclarant que cela pourrait ne pas être nécessaire en raison de la réduction de l’espérance de vie en Écosse.

Mais l’Institut des comptables agréés d’Écosse (ICAS) a publié un rapport indiquant que le document n’avait pas répondu à une série de questions clés sur les retraites.

Malgré les affirmations du SNP à l’effet contraire, l’institut a déclaré que le financement de la pension d’État dans une Écosse distincte aurait été “plus un défi” parce qu’il y aurait eu moins de contribuables pour chaque retraité.

Au cours des dernières années, Mme Sturgeon n’a fait aucun commentaire sur la possibilité pour les Écossais de conserver leurs pensions en cas d’indépendance.