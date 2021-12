Gordon Brown critique Rishi Sunak pour la « pire chose » qu’il a faite cette année « Terrible détresse » | Politique | Des nouvelles

Gordon Brown a attaqué Rishi Sunak et sa décision de réduire l’augmentation du crédit universel de 20 £ par semaine, le qualifiant de « pire chose » qu’il ait faite cette année. M. Brown a expliqué que la chancelière était consciente que les coûts de la vie, tels que les factures d’électricité et de nourriture, augmenteraient dans les mois à venir, mais a tout de même choisi de supprimer l’augmentation à la consternation de milliers de personnes réclamant l’avantage. L’ancien leader travailliste a critiqué la décision, déclarant que le gouvernement devrait être « compatissant et attentionné » pendant une crise.

Apparaissant sur LBC, M. Brown a été invité à parler des problèmes humanitaires à travers le monde, mais a examiné la situation plus près de chez lui en ce qui concerne l’inflation et l’augmentation du coût de la vie.

Il a déclaré à l’hôte Ben Kentish: « La pire chose que le chancelier a faite au cours de cette année est de retirer les 20 £ par semaine qui ont été donnés aux six millions de familles les plus pauvres du pays.

« Et cela a causé à Noël une terrible détresse parmi les familles incapables de donner aux enfants des cadeaux de Noël ou même parfois de donner aux enfants un bon repas de Noël.

« Et donc d’avoir économisé de l’argent au détriment des familles les plus pauvres de ce pays alors qu’il savait clairement que les factures d’énergie augmentaient, les factures alimentaires augmentaient…

« Le coût de la vie augmentait, il fallait traiter les six millions de familles et donc beaucoup, beaucoup plus d’enfants d’une manière qui, à mon avis, ne devrait pas devenir celle d’un gouvernement qui devrait être compatissant et attentionné en temps de crise. »

L’augmentation du crédit universel de 20 £ par semaine a été introduite comme mesure temporaire en avril 2020 pour aider ceux qui revendiquent l’avantage à surmonter certains des impacts économiques de la pandémie.

Cependant, les conservateurs ont annoncé qu’ils supprimeraient la hausse vers la fin octobre de cette année malgré le tollé des travaillistes et de ceux qui le réclamaient.

M. Sunak a défendu la décision, arguant que l’augmentation était toujours une mesure temporaire, et a introduit une réduction du taux de dégressivité de 63p à 55p – permettant potentiellement aux demandeurs UC d’avoir 1 000 £ supplémentaires par an.

Le taux progressif définit le montant qui est perdu des paiements de crédit universel pour chaque 1 £ gagné au-dessus d’un certain seuil.

Cette décision signifie simplement que les demandeurs peuvent désormais conserver une plus grande partie de leur crédit universel s’ils travaillent.

Les conservateurs ont également investi des sommes importantes dans des programmes d’éducation pour encourager les gens à accéder à des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés.

M. Sunak a annoncé dans son budget d’automne que plus de 500 millions de livres sterling seraient investis pour aider les gens à perfectionner leurs compétences et à aider les jeunes à entrer sur le marché du travail.

La BBC a rapporté qu’un centre communautaire à Everton qui abrite une banque alimentaire, une banque pour bébés et un club de jeunes pour soutenir les personnes en situation de pauvreté a vu une augmentation du nombre de personnes dépendant de leurs services.

Le directeur général Gerard Woodhouse a déclaré qu’environ 70 personnes utilisaient la banque alimentaire chaque semaine avant la réduction de l’augmentation du crédit universel, mais ce chiffre est maintenant devenu le nombre quotidien.

Il a déclaré à la BBC : « Cela a explosé. Nous recevons 50 à 100 références par jour.

« La demande est incroyable. Le téléphone ne s’arrête jamais.

« Il y a tellement de familles là-bas – ce ne sont pas des centaines, ce sont des milliers qui ont besoin d’aide. Rien ne baisse de prix. Et en plus de cela… les familles ont perdu 20 £.

« Cela rend notre travail beaucoup plus difficile. »