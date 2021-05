Gordon Brown entre dans le débat sur les impôts de Joe Biden – dit à Boris d’arrêter de «détruire» le plan américain | Politique | Nouvelles

Le président américain a initialement proposé un taux mondial minimum de 21%, qui devrait permettre de lever plus de 500 milliards de dollars pour les services publics dans le monde, les multinationales étant obligées de payer des taux d’imposition plus élevés. Cependant, le département américain du Trésor a présenté un plan pour un «plancher» de 15%, tout en appelant à la poursuite des discussions pour «pousser ce taux plus haut».

Mais la ministre du Trésor, Jessie Norman, a déclaré que les propositions des États-Unis étaient un bon début mais nécessitaient un compromis.

Les propositions ont été soumises au groupe de pays du G7, mais le Royaume-Uni n’a pas encore soutenu sa position.

M. Brown a déclaré que le Royaume-Uni était apparu comme “le plus grand obstacle à une négociation réussie” à la proposition du président américain.

L’ancien Premier ministre britannique a également affirmé que la position du Royaume-Uni était une «tactique de destruction» qui pourrait faire dérailler le plan.

Les ministres du G7 d’Allemagne, de France, du Canada, d’Italie et du Japon cherchent à conclure un accord sur la proposition avant le sommet de Carbis Bay du 11 au 13 juin.

Une réunion virtuelle des ministres des finances du G7, qui comprendra Rishi Sunak, a également lieu vendredi avec une réunion en face à face la semaine prochaine.

M. Brown a déclaré que le G7 donnerait au Premier ministre «une occasion sans précédent de guider un accord pour mettre fin à l’abus fiscal des entreprises».

S’exprimant avant le sommet, M. Brown a ajouté: «Il est temps pour le Royaume-Uni d’assumer le rôle que le président du G7 devrait jouer et de garantir un résultat ambitieux.

LIRE LA SUITE: les radiodiffuseurs européens rejettent les appels à l’entrée écossaise à l’Eurovision

“Il doit abandonner sa position publique actuelle, qui ressemble plus à une tactique de démolition, conçue pour protéger les pratiques d’évasion fiscale des territoires britanniques d’outre-mer, qu’à une véritable tentative du président du G7 de sortir de l’impasse.”

Dans The Independent, M. Brown a poursuivi: «Seul un impôt minimum ambitieux permettra aux multinationales de payer ce qu’elles devraient dans des pays comme le Royaume-Uni où elles gagnent réellement leur argent.

«Éliminer cet abus fiscal des entreprises est conforme aux priorités du peuple britannique telles qu’elles ont été systématiquement identifiées dans les sondages nationaux.

«Si le Royaume-Uni continue de bloquer, les pays déterminés à agir en tant que paradis fiscaux pour les entreprises seront simplement laissés pour compte en tant que grande coalition disposée à faire avancer les propositions Biden.

NE MANQUEZ PAS:

Le Royaume-Uni risque une guerre totale – avertissement alors qu’un navire de guerre fonce vers la mer de Chine méridionale [LATEST]

Le SNP fait honte pour la “ dévastation ” des décès dus à la drogue par les conservateurs [INSIGHT]

Esturgeon menace les Écossais d’amendes pour avoir visité les hotspots Covid au Royaume-Uni [REVEAL]

«Et donc, Boris Johnson a un choix simple à faire. Va-t-il aligner le Royaume-Uni sur les paradis fiscaux et sera-t-il laissé pour compte – ou utilisera-t-il le président du G7 pour ramener à la maison ce qui serait une victoire sans précédent contre l’évasion fiscale, avec tous les revenus indispensables qui en découleraient?

Le gouvernement britannique a insisté sur le fait qu’il souhaitait une solution internationale aux «défis fiscaux» posés par la montée en puissance des géants de la technologie et de l’économie numérique.

Cependant, les responsables soutiennent que la réforme devrait viser à obliger les multinationales à payer plus d’impôts dans les pays où elles réalisent des ventes et opèrent.

Les responsables croient que le plan de M. Biden profiterait de manière disproportionnée aux États-Unis, les entreprises payant simplement plus d’impôts en Californie.

Le chancelier Rishi Sunak a précédemment annoncé un plan visant à augmenter l’impôt sur les sociétés de 19% à 25% pour les grandes entreprises d’ici 2023.

M. Brown a déclaré que l’imposition d’un taux de 25% rapporterait jusqu’à 30 milliards de dollars de revenus supplémentaires à la Grande-Bretagne.

Cela vient après que les députés ont voté 364 contre 261, majorité 103, pour rejeter un amendement travailliste appelant à une révision de l’impact d’un taux minimum global d’impôt sur les sociétés.

Il a été considéré comme faisant partie d’un débat sur le projet de loi de finances, qui édicte des mesures dans le dernier budget de M. Sunak.

Le ministre fantôme du Trésor, James Murray, a fait valoir que le Royaume-Uni était “désormais le seul pays du G7 à ne pas soutenir le plan américain”.

Il a ajouté: “C’est une occasion unique de saisir un accord international sur la fiscalité mondiale des grandes multinationales qui a échappé à notre pays et à d’autres pendant si longtemps, mais plutôt que de se renforcer, notre gouvernement se retire.”

Pendant ce temps, la porte-parole de l’économie du SNP, Alison Thewliss, a déclaré qu’un “accord aura lieu malgré l’hésitation du gouvernement britannique, moins de leadership mondial ressemblant davantage à se tirer les dents”.