Gordon et Wood guident les Rockets devant les pélicans pour une 6e victoire consécutive

Eric Gordon et Christian Wood ont tous deux marqué 23 points, et les Houston Rockets ont battu les New Orleans Pelicans 118-108 dimanche soir pour leur sixième victoire consécutive.

Brandon Ingram a marqué un sommet de 40 points pour les Pélicans – le plus grand nombre depuis qu’il a perdu 40 points contre Brooklyn le 4 novembre 2019. Jonas Valanciunas a terminé avec 17 points et 10 rebonds, mais la Nouvelle-Orléans a perdu son troisième match au cours des cinq derniers.

Daniel Theis de Houston a marqué 12 points sur 4 des 6 tirs sur le terrain, et Alperen Sengun a terminé avec 10 points.

La Nouvelle-Orléans a réduit l’avance de huit points de Houston à cinq avec 10:48 à jouer au troisième quart, mais Gordon à lui seul l’a ramené à deux chiffres en marquant les 13 prochains points des Rockets sur une période de 3:46 pour gonfler le mener à 72-61.

Au quatrième quart, KJ Martin a électrisé la foule avec un dunk massif, ce qui a porté l’avance des Rockets à 98-87.

Garrison Matthews, qui n’avait pas marqué depuis le deuxième quart, a enterré un corner 3 avec 18,1 secondes à jouer pour porter l’avance des Rockets à 118-108.

Pélicans : G Josh Hart (douleur au genou gauche) a raté son troisième match consécutif, bien qu’il ait participé à quelques tirs d’avant-match… Willy Hernangomez a marqué 10 points et pris 14 rebonds sur le banc pour son deuxième double-double consécutif.

Rockets: G Kevin Porter Jr. (contusion à la cuisse gauche) est considéré comme quotidien à ce stade, a déclaré l’entraîneur Stephen Silas. … La recrue Jalen Green a raté son cinquième match consécutif avec une tension aux ischio-jambiers gauche.

Pélicans : commencez un homestand de deux matchs mercredi, en accueillant Denver.

Rockets: Continuez votre homestand de quatre matchs en accueillant Brooklyn mercredi.