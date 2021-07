Gordon Klingenschmitt lance des pièces d’or Donald Trump pour vous rappeler de prier pour lui 10z viral

Mercredi, le militant de droite Gordon Klingenschmitt a commencé à vendre des pièces d’or commémoratives mettant en vedette l’ancien président Donald Trump comme un stratagème marketing pour amener les gens à “prier” pour l’ex-commandant en chef en disgrâce et deux fois destitué. Klingenschmitt a présenté la monnaie sans valeur dans une vidéo grossièrement produite.

Capture d'écran/Twitter/@RightWingWatch

Le visage doré de Trump est à vendre au prix astucieux de 45 $.

Pour une raison quelconque, Klingenschmitt fait référence à Trump au passé et le script se lit comme si Trump était mort, même s’il est toujours en vie et éclaire qui il peut quand il le peut.

« Aujourd’hui, nous nous souvenons de prier et de commémorer notre 45e président, Donald J. Trump, qui était, dans notre génération, peut-être le président le plus pro-vie, pro-famille, pro-israélien et pro-américain de notre temps. Pour nous souvenir de lui et lui rendre hommage, nous avons émis ces toutes nouvelles pièces commémoratives en or », a déclaré Klingenschmitt dans la caméra. «Ils ont Donald Trump juste sur la couverture et il est écrit« In God We Trust »pour vous rappeler de prier pour notre 45e président. Pour un don suggéré de 45 $ à notre ministère, nous nous souviendrons et vous enverrons cette pièce du 45e président. »

Regardez ci-dessous via Right Wing Watch:

Klingenschmitt a l’habitude de faire des déclarations farfelues et de vendre de l’huile de serpent. En juin, il a affirmé que le président Joe Biden « purgeait les chrétiens » et que « l’esprit démoniaque de l’Antéchrist est en train de prendre le contrôle de notre armée en fin de compte pour une raison – que lorsque le diable contrôle l’armée américaine, l’Antéchrist peut se lever et conquérir le monde.”

Il a fait des remarques similaires en février lorsqu’il a proclamé que Biden et la Maison Blanche étaient tombés sous le charme de Satan.