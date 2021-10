Gordon McBeth a poignardé Darryl Brent Gilland à mort : les flics

Un propriétaire du Missouri a été arrêté après avoir prétendument poignardé un nouveau locataire plus de 30 fois devant la fiancée de la victime parce que l’homme s’était plaint que le chauffage de la résidence ne fonctionnait pas.

Gordon T. McBeth, 44 ans, a été arrêté vendredi et inculpé de meurtre au deuxième degré et d’action criminelle armée dans la mort de Darryl « Brent » Gilland, a rapporté le Kansas City Star.

Selon le rapport, des agents du service de police de Kansas City vers 15 h 30 vendredi ont répondu à un appel au 911 concernant un coup de couteau à la maison Gilland et sa fiancée ont récemment commencé à louer dans le bloc 6200 de North Topping Avenue. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, ils auraient trouvé McBeth tenu sous la menace d’une arme par une autre personne, identifiée plus tard comme un voisin. Gilland aurait été allongé face contre terre dans une mare de sang après avoir subi ce qui semblait être de multiples coups de couteau à la poitrine, au dos, aux bras et aux jambes. Les ambulanciers des services médicaux d’urgence ont déclaré Gilland mort sur les lieux.

Des documents judiciaires obtenus par WDAF-TV, filiale de Kansas City FOX, indiquent que McBeth est arrivé à la maison après que Gilland et sa fiancée lui aient envoyé un texto au sujet du chauffage qui ne fonctionnait pas. La fiancée de Gilland – identifiée plus tard comme Samantha Pohlman – aurait déclaré aux enquêteurs que les messages étaient respectueux.

« [Gilland] Je lui ai juste envoyé un message du genre : « Hé, pouvons-nous s’il vous plaît faire quelque chose à propos de la situation du chauffage », a déclaré Pohlman à KCTV, affilié à Kansas City CBS. « Au début, le gars était parfaitement gentil à ce sujet. Il s’est dit ‘oui, je viendrai et nous ferons ça’, puis de nulle part, il s’est complètement retourné et a agi comme si nous en demandions trop et que nous étions un fardeau complet.

Des témoins auraient déclaré aux enquêteurs que McBeth conduisait de manière erratique avant de s’engager dans l’allée du couple et s’est ensuite immédiatement montré agressif envers les deux. Pohlman aurait déclaré qu’il avait commencé à lui jeter des objets dès qu’il était sorti de sa voiture. Lorsque Gilland a tenté d’intervenir, McBeth aurait sorti un «grand couteau de style chasse», qu’il a pointé sur Gilland tout en menaçant de le tuer. Quelques instants plus tard, il aurait commencé à poignarder Gilland à plusieurs reprises. Pohlman aurait déclaré à la police qu’elle avait couru en criant jusqu’à la maison d’un voisin.

Plusieurs voisins auraient déclaré à la police avoir entendu des « cris horribles » alors que Pohlman s’enfuyait à la recherche d’aide. L’un des voisins, qui n’a pas été identifié par la police, a saisi son arme à feu personnelle et s’est rendu au domicile de Gilland. Il aurait déclaré aux enquêteurs qu’à son arrivée, il avait vu McBeth au sommet de Gilland tenant un couteau.

Des documents judiciaires indiquent que le voisin a ordonné à McBeth de se mettre au sol, puis a tenu le suspect sous la menace d’une arme jusqu’à l’arrivée de la police. D’autres voisins auraient tenté d’aider Gilland, mais il est décédé avant l’arrivée des ambulanciers.

Selon la déclaration de cause probable soumise à la Cour de circuit judiciaire de Kansas City, les enquêteurs ont conclu que McBeth « a poignardé vicieusement un homme à mort sans raison apparente ».

la mère de Gilland, Donna Groves, a déclaré à KCTV qu’elle avait toujours du mal à comprendre ce qui était arrivé à son fils.

« Pour rien. Je suis encore sous le choc. Je n’arrive toujours pas à y croire », a-t-elle déclaré à la station.

Elle a également remercié Pohlman et les voisins de s’être assurés que McBeth était attrapé.

« Les voisins sont des héros. Sam est un héros », a-t-elle déclaré. « C’est mon bébé. Mon fils était très doux, aimant, attentionné et ferait n’importe quoi pour n’importe qui. Il ne méritait pas ça. Personne ne le mérite, mais il ne méritait surtout pas cela.

La famille de Gilland a créé une page GoFundMe pour ses frais funéraires. Un message sur le GoFundMe disait que Gilland et sa fiancée ne vivaient dans la résidence que depuis une semaine :

Le vendredi 22 octobre 2021, plusieurs vies ont été impactées par le décès de Darryl « Brent » Gilland. À midi, Brent a demandé à son propriétaire de l’aider à allumer le chauffage dans sa maison nouvellement louée – lui et son fiancé n’avaient vécu dans la maison que moins d’une semaine. À leur arrivée à la propriété, il y a eu une sorte de discussion qui a amené le propriétaire à casser et à sortir un couteau menaçant à la fois Brent et son fiancé. Samantha a immédiatement couru vers la maison voisine pour demander de l’aide, mais au moment où ils sont revenus, Brent avait perdu la vie à cause de plusieurs coups de couteau. Les voisins ont pu tenir son tueur sous la menace d’une arme jusqu’à l’arrivée des flics. Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes tous extrêmement dévastés et choqués par la perte tragique d’un être cher.

La campagne a permis d’amasser plus de 6 000 $ mardi après-midi. Gilland sera enterré dans l’Indiana aux côtés de ses grands-parents, avec lesquels il entretenait une relation étroite.

McBeth est actuellement détenu sur une obligation de 1 million de dollars. Il aurait plaidé non coupable lors d’une procédure judiciaire lundi matin. Il doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 2 novembre pour une audience de réduction de caution.

En août, un propriétaire de Las Vegas a été arrêté après que la police a déclaré qu’il avait assassiné deux de ses locataires pour éviter le long processus d’expulsion. Arnoldo Lozano Sánchez a été inculpé de deux chefs de meurtre et d’un chef de tentative de meurtre.

[image via Kansas City Police]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]