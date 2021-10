Gordon Ramsay choque les fans lors de l’apparition émotionnelle de “Strictly Come Dancing” soutenant sa fille Tilly

Gordon Ramsay est peut-être connu pour son extérieur dur et son attitude pragmatique, mais le célèbre chef pourrait bien avoir un centre doux secret. La fille aînée de Ramsay, Matilda ou “Tilly”, est candidate au concours de danse britannique Strictly Come Dancing, et la star de Hotel Hell était dans le public samedi en la regardant écraser absolument The Charleston avec son partenaire de danse Nikita Kuzmin.

Les juges de Strictly ont été époustouflés par la performance, Anton Du Beke déclarant qu’il l’avait “vraiment, vraiment apprécié” et Shirley Ballas la qualifiant de “centrale”. La performance du joueur de 19 ans a fini par être la meilleure de la soirée, prenant la première place du classement avec un score de 34 points. Alors que Tilly était évidemment ravi, Ramsay était dans le public et a été surpris en train de pleurer de fierté.

Awwww Gordon Ramsay a épluché des oignons dans la #Strictly Ballroom. pic.twitter.com/qzkJWjhkuB – BBC Strictly ✨ (@bbcstrictly) 2 octobre 2021

Voir la terreur de Kitchen Nightmares s’effondrer en larmes à la télévision en direct a fait sensation sur Twitter, et beaucoup sont heureux de voir Ramsay avoir un cœur. “Gordon Ramsey pleurer 2021 nous a vraiment tout montré”, a tweeté un téléspectateur choqué.

Je n’aurais jamais pensé pleurer sur Gordon Ramsey en train de pleurer mais nous y sommes x https://t.co/cN7QaIK8Bl – Dean McCullough (@thedeanlife) 2 octobre 2021

“Gordon Ramsey nous rend tous fous. Qui savait qu’il avait des sentiments !? La plus grande amélioration cette semaine et il ne danse même pas”, a tweeté un autre téléspectateur.

#STRICTEMENT Gordon Ramsey pleurer m’a fait pleurer pic.twitter.com/KjK6lG2BrA – !! (@partywithslurmz) 2 octobre 2021

“Et nous pensions tous que nous ne verrions jamais Gordon Ramsey pleurer à moins qu’il ne mange de l’agneau au micro-ondes, mais ici, il pleure de fierté en regardant sa fille et je ne peux pas”, a plaisanté un autre utilisateur de Twitter.

#Strictly Quoi, Gordon Ramsey pleurant, se ramollissant dans sa vieillesse…. pic.twitter.com/X2BPNXtAjq – Anthony (@Anthony41806183) 2 octobre 2021

“Oh mon Dieu, non, je ne peux pas gérer le pleurnichard Gordon Ramsey”, a écrit un autre fan de Strictly. “Gordon Ramsey s’émouvant de la danse de Tilly était si sain”, a plaisanté un autre utilisateur de Twitter.

Gordon Ramsey lorgne une place sur Strictly from the scintillant rideaux dans les coulisses de l’année prochaine #Strictly #StrictlyComeDancing pic.twitter.com/N8Wxg2GTy0 – Plus de Tiers à pleurer (@tj78_rm) 2 octobre 2021

“J’adore voir le côté le plus doux de Gordon Ramsey devenir émotif en regardant Tilly écraser absolument le Charlston”, a tweeté un autre téléspectateur. “C’est la réputation de Gordon Ramsey en tant que dur à cuire par la fenêtre!” a plaisanté un autre. “Gordon Ramsey pleurer m’a fait ressentir toutes sortes d’emosh”, a tweeté un téléspectateur ému.