Gordon Ramsay critiqué pour près de 500 $ de repas du réveillon du Nouvel An

Le célèbre chef Gordon Ramsay facturerait 345 £ par personne dans son restaurant étoilé Michelin Petrus à Londres pour un repas du réveillon du Nouvel An. Le coût du repas de sept plats, qui s’élève à près de 500 $ en devise américaine, n’inclut pas l’alcool, ce qui vous coûtera un supplément. Le menu a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’il a été rôti dans le passé pour avoir montré les petits plats coûteux servis à Patrus.

Jeudi, le Daily Star a publié le menu du réveillon du Nouvel An chez Petrus. Le repas coûte 300 £ par personne et comprend des frais de service de 15 % automatiquement ajoutés à la facture. Cela pourrait coûter 345 £ à une personne, et cela n’inclut pas le vin ou tout autre alcool. Le repas comprend une salade d’anguille fumée et de pommes de terre; foie gras rôti; pétoncle de l’île de Skye ; Semelle de Douvres; pigeon d’Anjou rôti; sorbet; et mousse de noisettes. Ramsay facture également 402,50 £ (environ 543 $) par personne dans son autre restaurant londonien, The River Restaurant.

Le menu du nouvel an de Gordon Ramsay… .. pic.twitter.com/bJvR4Qf7xn – Stu (@Stuf1982) 30 décembre 2021

Après la diffusion de la nouvelle du menu sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de Twitter ont été choqués. « Revenez dans le monde réel », a tweeté une personne. « Des tripes hors de prix ne valent pas 10 £ le tour », a écrit un autre. « Je suis content pour ceux qui peuvent se le permettre, je devrai m’en tenir au chips. Tarte, chips et sauce 3,50 £ », a commenté un autre.

Ce n’est pas la première fois cette année que l’hôte de MasterChef est critiqué pour les offres de ses restaurants londoniens à prix élevé. En mai, il a publié une photo du plat d’agneau servi à Petrus dans le cadre de son menu à 120 £ par personne, note The Sun. « Où est le reste ? », a demandé une personne. « Je pensais sérieusement qu’il s’agissait d’un article d’un compte » de petits aliments « que je suis au début », a plaisanté un autre.

En dehors de ses émissions de télé-réalité, Ramsay, 55 ans, dirige les restaurants Gordon Ramsay, qui comprennent des restaurants aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les émissions de télévision actuelles de Ramsay incluent Gordon, Gino et Fred d’ITV: Road Trip; Gordon Ramsay de National Geographic : Uncharted ; et la Fox montre MasterChef et MasterChef Junior.

La prochaine émission de Ramsay est Next Level Chef, qui fera ses débuts sur Fox le 2 janvier. L’émission présente des chefs professionnels et amateurs qui se sont fait un nom sur les réseaux sociaux. Ils concourent pour un prix de 250 000 $. Ramsay, Nyesha Arrington et Richard Blais servent de mentors et de juges.