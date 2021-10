Gordon Ramsay félicite sa fille Tilly pour avoir tenu tête à un animateur de radio qui fait honte au corps

Gordon Ramsay est fier de sa fille de 19 ans, Tilly Ramsay, pour avoir mis fin à la honte corporelle après que le DJ de LBC Steve Allen l’ait qualifiée d' »ennuyeuse » et de « potelée » tout en discutant de son passage sur Strictly Come Dancing et Celebrity MasterChef Australia. Allen fait face à une éventuelle enquête du régulateur de la diffusion Ofcom après s’être moqué des talents de danseuse de Tilly la semaine dernière, en disant: « C’est une petite chose potelée, n’est-ce pas? Avez-vous remarqué? Probablement son père cuisine, j’imagine. «

Tilly a répondu au commentaire sur Instagram, appelant Allen pour ses commentaires désagréables sur son apparence. « J’essaie de ne pas lire et écouter les commentaires et la négativité, mais être récemment appelé sur une station de radio nationale par un homme de 67 ans est un pas de trop », a-t-elle écrit le 20 octobre. « Steve, s’il te plaît, n’hésite pas. pour exprimer vos opinions, mais je mets fin aux commentaires sur mon apparence. C’est vraiment dommage que quelqu’un essaie de rendre une expérience aussi positive négative. «

Bien que ce ne soit pas la première fois que Tilly rencontre des commentaires sur son apparence et « ce ne sera certainement pas la dernière », l’adolescente a demandé aux gens de se rappeler « que les mots peuvent faire mal et à la fin de la journée, je n’ai que 19 ans ». Tilly a poursuivi qu’elle est « tellement reconnaissante pour toutes les opportunités incroyables » qui lui ont été offertes et comprend qu’être aux yeux du public a ses propres « répercussions », mais ne « tolèrera pas les gens qui pensent qu’il est normal de commenter publiquement et d’examiner le poids de quiconque et apparence. »

Gordon s’est rendu sur son propre Instagram peu de temps après pour louer la réponse de sa fille. « Elle a 19 ans pour l’amour de Dieu – se casser le cul et fréquenter l’université par Zoom et apprendre les mouvements les plus extraordinaires avec Nikita », a-t-il déclaré dans une vidéo. « Je pense que c’était une bouffée d’air frais, ce niveau de se lever et de dire: » Nous n’allons pas tolérer cela. « » Continuer ce poids est une « question très sensible » pour la plupart des gens, a-t-il ajouté, m’a fait me sentir très fier qu’elle se soit levée et a dit: « Je ne prends pas ça. »