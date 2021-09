Gordon Ramsay gronde le partenaire de sa fille Tilly Nikita ⋆ .

Papa Gordon tenait à découvrir le nouveau partenaire de Tilly, Nikita (Photo: BBC)

Il n’a fallu que quelques minutes au père de la candidate de Strictly Come Dancing Tilly Ramsay, le chef Gordon Ramsay, pour réprimander son partenaire nouvellement dévoilé, le nouveau venu Nikita Kuzmin.

Lors de l’émission de lancement, la star de TikTok, Tilly, a discuté avec la co-animatrice Tess Daly de son “père embarrassant” et a révélé qu’il avait pris l’habitude de la réveiller tous les matins à 6 heures du matin en entrant dans sa chambre en jouant la chanson thème Strictly.

Cependant, il y avait plus à venir lorsque Tilly a été officiellement jumelé avec Nikita.

La danseuse professionnelle est venue frapper à sa porte et Tilly a révélé: “Quand j’ai ouvert la porte et vu Nikita, cela m’a donné une énorme montée d’adrénaline, je suis tellement heureuse d’être jumelée avec lui.”

Nikita, 23 ans, a également partagé qu’il “souhaitait secrètement” le présentateur de CBBC, car il a déclaré qu’ils ” bourdonnaient tous les deux d’énergie ” lors de la présentation.

Papa Gordon tenait à être tenu au courant de l’évolution de la situation et FaceTime a demandé à sa fille de 19 ans d’être présentée à son partenaire.

Gordon tenait à découvrir Nikita (Photo: BBC)



Il n’a pas retenu ses commentaires (Photo: BBC)

Après un rapide « Uh-oh, c’est papa », Tilly a fait les présentations.

Gordon semblait être sur son meilleur comportement, alors qu’il commençait: «Félicitations! Bonne chance à vous deux.’

La prochaine chose qui sort de sa bouche, presque instantanément ?

« Nikita, peux-tu relever ta chemise ? »

Le danseur professionnel n’était que trop heureux de se conformer rapidement (mouvement intelligent) alors que Tilly gémit et termina l’appel avec: “D’accord, il est temps d’y aller!”

Nikita a compris la mission (Photo: BBC)



Tilly et Nikita ont sympathisé (Photo : Ray Burmiston/BBC/PA)

Cependant, lorsque la vidéo d’introduction préenregistrée a pris fin et que le spectacle est passé à Nikita et Tilly prêts à discuter avec Claudia Winkleman, Nikita s’est avéré avoir un excellent sens de l’humour en prétendant faire sa chemise de danse ouverte jusqu’au au sommet.

Claudia a plaisanté: “Voilà, juste au cas où papa regarderait – tout en haut, et écharpe s’il vous plaît, et cagoule.”

Bien qu’il faille peut-être à Gordon une chaude seconde pour se réchauffer à Nikita (si jamais), Claudia a été conquise presque immédiatement par le charme du pro ukrainien.

Nikita a également plaisanté en studio (Photo: BBC)

Alors qu’il disait à l’homme de 49 ans que le Cha-cha-cha était sa danse préférée car c’était “si latin, si intense et si effronté”, le danseur a trouvé la caméra sur “effronté” et a regardé droit dans l’objectif.

Claudia était hors d’elle et a commenté : « Nikita, tu es si mignonne – tu as regardé l’objectif et tu as dit effronté. C’était passionnant !

Elle a ensuite ajouté: “Vous pouvez rester – je me fiche de savoir si vous pouvez danser.”

Tilly n’apprécie peut-être pas d’avoir un père célèbre qui l’embarrasse, mais elle a admis avoir un avantage lorsqu’il s’agissait de rivaliser avec Strictly avec la star de Ramsay’s Kitchen Nightmares en tant que père.

“Je ne suis pas trop inquiet pour les juges, je veux dire que mon père est Gordon Ramsay – à quel point Craig peut-il être effrayant, comparé à lui?”

Strictly Come Dancing continue le samedi sur BBC One.

