Gordon Ramsay n’est pas impressionné par le petit ami « pathétique » de sa fille Megan

Sans surprise, Gordon Ramsay est difficile à impressionner en ce qui concerne les partenaires de ses filles, qualifiant le petit ami de Megan de « pathétique » et « un peu mouillé ».

Le chef de la télévision ne sautait pas vraiment de joie lorsque Megan, 23 ans, a ravivé sa romance avec son petit ami Byron après leur récente séparation.

On ne sait pas pourquoi le couple s’est séparé en premier lieu, mais Gordon n’est pas ravi qu’ils se remettent ensemble.

Lors d’une conversation sur The Kelly Clarkson Show, Gordon a déclaré jeudi: » Je veux juste que les filles soient soignées et qu’elles prennent soin les unes des autres. Vous êtes toujours inquiet à ce sujet.

En parlant de Byron, il a expliqué: «Il allait bien pour commencer. Un peu humide. Un peu en quelque sorte… vous voulez qu’un homme sorte avec votre fille et il était juste, un peu pathétique.

Faisant sans aucun doute trembler Byron dans ses bottes, Gordon a ajouté: « Je veux tuer le petit f ****r, je ne plaisante pas. »

L’homme de 55 ans a ensuite raconté un incident à l’hôte Kelly, où il a appelé Byron après avoir sournoisement obtenu son numéro de son autre fille, la star de Strictly Come Dancing Tilly, 20 ans.

Il a partagé: « Elle me l’a donné et a dit: » Papa ne fais rien « , et j’ai dit: « Non, donne-moi juste, si quelque chose ne va pas, j’ai besoin de son numéro sur mon téléphone ».

« Alors j’ai attendu de savoir quand ils dînaient ensemble et je l’ai mis FaceTime. »

Gordon est très protecteur envers ses enfants, en particulier ses filles (Photo: Rex Features)

Byron était apparemment en train de « trembler » (choc) lorsqu’il a répondu au téléphone et a vu Gordon le regarder.

« J’ai dit : « Bryron, c’est moi. Ce n’est pas ton futur beau-père, espèce de petit f ** k! », s’est souvenue la star de la télévision.

‘Megan se pencha et poussa [the button] et m’a coupé la parole, ce qui était si grossier ! » Gordon a déclaré, ajoutant: « J’étais juste en train d’avoir une bonne conversation! »

En plus de Megan et Tilly, Gordon partage trois autres enfants avec sa femme Tana et ont cinq enfants au total – les jumeaux Holly et Jack, 22 ans, et Oscar, son fils de deux ans.

