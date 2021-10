Gordon Ramsay obtient la performance émotionnelle de sa fille qui regarde le concours de danse de réalité britannique

Gordon Ramsay n’a pas pu s’empêcher d’être ému en regardant sa fille de 19 ans, Tilly, se produire sur Strictly Come Dancing samedi. Le chef, 54 ans, pouvait être vu en train d’essuyer ses larmes en regardant son deuxième plus jeune enfant avec sa femme Tana Ramsay danser le Charleston avec son partenaire Nikita Kuzmin. Alors que les juges ont attribué une note de 34/40 à la danse de “Yes Sir! That’s My Baby” de FirehouseFive Plus Two, la caméra a tourné pour voir la star de The MasterChef devenir émue aux côtés de sa femme.

“Quelle performance incroyable ce soir”, s’est exclamé l’animateur de Hells’ Kitchen sur Instagram samedi. “Les lignes @bbcstrictly sont ouvertes. Tellement fier, bravo.” Tilly s’est également rendu sur les réseaux sociaux pour commenter la danse réussie, écrivant: “La nuit dernière, il s’agissait de se mettre à l’aise avec l’inconfort et de sortir de ma zone de confort !! Merci à @nikita_kuzman ou de m’aider à le faire, vous êtes le MEILLEUR.”

Gordon et Tana sont également les parents de Megan, 23 ans, des jumeaux Holly et Jack, 21 ans, et d’Oscar, 2 ans. Le célèbre chef a déclaré au Telegraph en février qu’il n’avait pas l’intention de laisser un héritage à ses enfants. “[My money is] Je ne vais certainement pas les voir, et ce n’est pas méchant”, avait-il déclaré à l’époque. “Ce n’est pas pour les gâter. La seule chose sur laquelle je suis d’accord avec Tana, c’est qu’ils reçoivent un acompte de 25 % sur un appartement, mais pas sur tout l’appartement.

“Je ne veux pas que le personnel pense, ‘Fk, c’est le gamin de Ramsay, nous ne pouvons pas leur en vouloir'”, a déclaré Gordon lors d’une apparition à la radio en mars 2019. « Vous voulez travailler dans cette entreprise ? Vous vous dirigez vers un autre chef, apprenez quelque chose de différent et revenez avec quelque chose de nouveau pour améliorer l’entreprise. … Je prends beaucoup de reproches pour être honnête et honnête, mais je ne le suis pas. préoccupé.”

Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de faible pour ses enfants. En novembre 2019, Gordon a célébré le 18e anniversaire de Tilly avec un doux hommage sur les réseaux sociaux. “Il y a 18 ans aujourd’hui, cette magnifique dame est née”, a-t-il commencé. “[Matilda] vous êtes gracieux incroyablement altruiste et pensez toujours aux autres avant vous-même. Je suis si fier et heureux de partager nos anniversaires ensemble. Tu es mon meilleur cadeau d’anniversaire, je t’aime Kiddo. Papa X.”