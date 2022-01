Gordon Ramsay révèle s’il a l’intention de prendre sa retraite de « Hell’s Kitchen »

Gordon Ramsay n’est pas encore prêt à raccrocher sa veste de chef. Parlant de sa nouvelle émission de concours de cuisine FOX Next Level Chef, Ramsay a parlé avec Thrillist de la possibilité de mettre fin à Hell’s Kitchen après sa 21e saison. Le chef de 55 ans a déclaré que sa santé physique avait fortement influencé ses plans de carrière au fil des ans.

« Puis-je continuer ? Je me suis consacré à cette activité au début de la quarantaine. Et puis, comment puis-je récupérer du temps pour devenir super fort et en forme ? J’ai commencé à faire du triathlon et j’ai fait mon premier Ironman à l’âge de 43 ans en Hawaï. Et maintenant, à 55 ans, je suis en forme comme un violon. Et je peux continuer encore 30 saisons », a-t-il déclaré. « Faites-moi confiance. Vous n’avez pas vu la fin de moi. Ne sous-estimez pas le pouvoir d’un vieil homme. »

Il a poursuivi qu’avant de mettre fin à l’un de ses spectacles, il voulait « le remplacer par quelque chose d’excitant ». Au lieu de devenir « complaisant » avec le succès de MasterChef et Hell’s Kitchen, Ramsay a déclaré qu’il était important de faire preuve de créativité, en combinant des éléments de Kitchen Nightmares, Hotel Hell, 24 Hours to Hell and Back, et « alors je regarde en quelque sorte la nourriture en termes de combien plus nous apprécions la bonne nourriture, et combien d’argent nous n’avons pas aujourd’hui pour cuisiner. »

La découverte des « chaînons manquants » dans ses programmes que personne n’avait encore exploités a conduit à la création de Next Level Chef, a déclaré Ramsay. « Donc, il s’agit toujours d’être meilleur que ce que nous avons déjà fait et de repousser constamment les limites », a-t-il poursuivi. « Je ne m’assois pas en pensant : « Nous avons réussi » ou« Nous sommes financièrement en sécurité, pourquoi travailler si dur ? » J’ai besoin de ce danger. J’ai besoin du danger que cela ne fonctionne peut-être pas. Et j’ai besoin d’être poussé, car c’est à ce moment-là que vous allez me donner le meilleur de moi-même. «

Ramsay n’exclut pas non plus une collaboration avec son collègue chef célèbre Bobby Flay. « Je le ferais cuisiner avec moi d’abord et je sais que je le ferais cuire sous la table, avec une longueur d’avance incluse », a-t-il dit, taquinant, « Bobby, j’attends! »