Gordon Ramsay se souvient d’avoir rencontré la princesse Diana et du repas qu’il a préparé pour elle : « Le plus gracieux » | Royale | Nouvelles

in

Le célèbre chef d’origine écossaise, 54 ans, a parlé de Lady Diana lors de l’épisode de lundi de ” Gordon, Gino et Fred Go Greek “. L’émission ITV documente M. Ramsay sur ses voyages avec son collègue chef Gino D’Acampo et le maître d’hôtel français Fred Sireix.

S’adressant à son ami italien, Ramsay a déclaré que Diana était “tout simplement magnifique” et l’a même comparée à leur environnement grec pittoresque.

“Je veux dire, ici est connue comme le mannequin des îlots – Santorin – et elle, de loin, était l’un des membres les plus aimables de la famille royale que j’aie jamais rencontrés”, a-t-il déclaré.

Mais D’Acampo a également demandé à Ramsay quel était son repas préféré à ce jour.

Le chef souvent non filtré a répondu: “Cuisine pour Lady Di une fois.”

JUST IN: Le prince Charles surprend les pique-niqueurs lors d’une visite «critique» de la biodiversité à Kew Gardens

Ramsay a servi Diana, une entrée de terrine de poireaux et un plat principal de bar au restaurant Chelsea Aubergine dans les années 1990.

Diana est décédée en août 1997 à l’âge de 36 ans seulement lorsqu’elle a été impliquée dans un accident de voiture.

Cependant, la princesse du peuple n’était pas seulement habituée à dîner dans des restaurants chics.

Selon l’ancien chef royal Darren McGrady, Diana a même emmené ses deux fils, William et Harry, chez McDonald’s.

LIRE LA SUITE: Le prince William l’emporte sur Harry et Meghan avec un plaidoyer contre le changement climatique

“Je me souviens qu’un jour la princesse est entrée dans la cuisine et a dit : ‘Annule le déjeuner pour les garçons, je les emmène, nous allons chez McDonald’s”, a-t-il déclaré.

“Et j’ai dit : ‘Oh mon Dieu votre altesse royale, je peux faire ça, je peux faire des hamburgers’.

“Et elle a dit : ‘Non, c’est le jouet qu’ils veulent’.”

Il a poursuivi en ajoutant: “Oui, les garçons adoraient McDonald’s, sortir manger des pizzas et manger des peaux de pommes de terre, une sorte de nourriture américaine.

A NE PAS MANQUER :

Famille royale EN DIRECT : le faux pas « hallucinant » de Meghan Markle à New York [LIVE]

Baptême de Lilibet Diana: le prince William a rejeté le projet de fête au Royaume-Uni [REVEALED]

Meghan portait un collier à breloques pour «éviter les mauvaises vibrations» lors d’un voyage à New York [INSIGHT]

“Ils étaient des princes royaux mais avaient des palais d’enfants.”

‘Gordon, Gino et Fred Go Greek’ continue le lundi 4 octobre à 21h.