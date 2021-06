Gordon Strachan soutient le “top manager” Ange Postecoglou pour prouver que les critiques “réagissant de manière excessive” au Celtic ont tort alors qu’il révèle “l’excitation” autour de la nomination de Parkhead

Gordon Strachan a exhorté les experts à se pencher sur la carrière réussie d’Ange Postecoglou avant de critiquer la nomination de Celtic.

L’Australien d’origine grecque a été choisi pour diriger les Bhoys après une longue chasse de 106 jours pour le remplaçant de Neil Lennon.

Postecoglou est l’un des entraîneurs de clubs australiens les plus titrés avec deux Premierships, quatre championnats et un titre continental à son actif.

Postecoglou, cependant, ne sera pas là pour les accueillir lors de leur premier jour de retour – l’homme de 55 ans se préparant maintenant à un séjour de 10 jours en quarantaine à son arrivée du Japon, où il a entraîné l’équipe de J-League Yokohama F. Marinos.

Sa nomination a fait sourciller de nombreuses personnes, qui la considèrent comme un énorme pari.

Mais Strachan, qui a dirigé Celtic de 2005 à 2009, a insisté sur le fait que ceux qui entourent Parkhead sont à peu près « excités » à l’arrivée de Postecoglou, qui a été nommé sur un premier contrat glissant de 12 mois

“Tout le monde réagit de manière excessive comme d’habitude”, a déclaré la légende écossaise. « Le fait est qu’Ange, qui arrive, si vous regardez vraiment ce qu’il fait et les gens qui ont travaillé avec lui, vous parlez ici d’un top manager.

«Cela ne sert à rien de demander aux experts parce qu’ils ne l’ont jamais vu jouer, ils n’ont jamais vu son entraînement, ils n’ont jamais vu ses équipes, ils n’ont jamais parlé à ses joueurs. Demandez aux joueurs qui ont travaillé avec un entraîneur à quoi il ressemble, vous découvrirez la vérité.

Strachan, qui a dirigé l’Écosse pendant quatre ans, a exhorté les gens à se plonger dans le passé de Postecoglou avant de le critiquer

«Je pense que les Celtics sont excités à ce sujet.

“J’ai toujours dit, si jamais vous avez la chance d’être manager du Celtic, saisissez-la. Lorsque les foules reviennent, vous passez les meilleures soirées du football européen. Ça ne va pas mieux.

«Je suis sûr qu’il sera un succès. Je suis ravi d’avoir quelqu’un qui sort des sentiers battus, et pas seulement un nom que nous voyons régulièrement.

“Je veux voir de nouvelles personnes devant une caméra, je veux voir des méthodes d’entraînement connues – et je pense que c’est ce que nous allons obtenir.”

Postecoglou a qualifié sa nomination de “l’un des plus grands honneurs du football” après sa confirmation jeudi matin.

Il a déclaré: “L’opportunité qui m’a été donnée est l’un des plus grands honneurs du football et la responsabilité de diriger notre magnifique club de football vers l’avenir est une responsabilité que je chérirai beaucoup.

“Celtic est l’un des” noms ” du football mondial, cela ne fait aucun doute. Un club géant, une véritable institution du football et bien plus encore – une vraie histoire, une vraie substance, une vraie authenticité et une vraie âme.

«Je sais que le Celtic est un véritable mode de vie pour tant de gens et je connais les exigences qui accompagnent ce poste – je suis prêt à faire tout ce que je peux pour répondre à ces exigences.

“Je ferai tout ce que je peux pour remettre notre grand club au sommet et, en même temps, offrir le genre de football que nos fans apprécient. Nous voulons divertir nos fans et nous voulons gagner, ce sont les objectifs que je me suis toujours fixés et sur lesquels je commence maintenant à travailler.

